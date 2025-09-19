MPF promove escuta pública sobre educação básica em Bom Jesus da Serra

Identidade visual do MPEduc - Foto: Reprodução

O Ministério Público Federal (MPF) realizará na próxima quarta-feira, 24, uma escuta pública em Bom Jesus da Serra, no sudoeste da Bahia, para debater os desafios da educação básica no município. O evento faz parte do projeto Ministério Público pela Educação (MPEduc) e acontecerá no Colégio Estadual de Tempo Integral, localizado na Rua da Saudade, bairro São Jorge, a partir das 13h.

Aberto ao público, os interessados em fazer manifestações orais ou por escrito poderão usar o formulário que será disponibilizado pelo MPF no dia e local da escuta. O objetivo é apresentar o MPEduc e discutir a qualidade da educação básica com os diversos setores da comunidade escolar e sociedade.

O procurador da República Adnilson Gonçalves destacou que o encontro não é apenas uma escuta formal, mas uma convocação legítima à participação ativa de todos os envolvidos com a educação pública.

“O Ministério Público Federal, por meio do projeto MPEduc, chama professores, estudantes, pais, funcionários das escolas e representantes dos poderes públicos a contribuírem com informações, propostas e ideias que ajudem a construir soluções reais para os problemas identificados – tanto nas visitas que realizamos às unidades escolares quanto neste espaço de diálogo", disse.

O que é MPEduc

O projeto Ministério Público pela Educação tem como finalidade fiscalizar a execução de políticas públicas de educação, verificar a existência e efetividade dos conselhos sociais que atuam na área e levar ao conhecimento do cidadão informações essenciais sobre o direito à educação de qualidade.

A iniciativa é desenvolvida em três etapas: diagnóstico das condições da educação básica nas redes públicas, apresentação de medidas corretivas aos gestores e prestação de contas à sociedade sobre os resultados alcançados.