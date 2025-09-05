Menu
HOME > EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Confira os projetos aprovados para o Encontro Estudantil 2025

Evento em Salvador reunirá trabalhos de ciência, cultura e tecnologia da rede estadual

Redação

Por Redação

05/09/2025 - 10:18 h
Encontro Estudantil 2025
Encontro Estudantil 2025

A Secretaria da Educação da Bahia (SEC) divulgou a lista com os 650 projetos selecionados para a Etapa Estadual do Encontro Estudantil 2025, que acontece em dezembro, em Salvador. O evento reunirá produções nas áreas de ciência, cultura e tecnologia, todas protagonizadas por estudantes da rede estadual.

Este ano, o encontro bateu recorde de participação, com 3.973 projetos inscritos nas etapas territoriais - número superior aos pouco mais de três mil registrados em 2024.

Leia Também:

MEC abre inscrições para mestrado gratuito para professores de todo o país
Professores recebem formação em robótica educacional na rede estadual
Papo de trânsito: celular já é a 3ª causa de mortes em acidentes no Brasil

Segundo a SEC, a iniciativa tem como objetivo promover a integração entre os estudantes, incentivar a troca de conhecimentos e valorizar a diversidade de ideias como motor da transformação educacional.

“O crescimento de participantes mostra a força da iniciativa, que se firma como uma das maiores ações de incentivo ao protagonismo juvenil do país, reunindo experiências criativas, inovadoras e socialmente relevantes produzidas pelos alunos da rede estadual”, acrescentou a pasta.

Os projetos selecionados fazem parte de três ações estratégicas da SEC:

  • 13ª Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (FECIBA), com 500 projetos aprovados;
  • Seminários Territoriais da Educação Profissional e Tecnológica, com outros 500;
  • 2ª Mostra de Projetos do Educa Mais Bahia, com 60 experiências educativas.

Veja aqui a lista dos aprovados: https://www.ba.gov.br/educacao/selecoes-e-concursos.

x