Professores recebem formação em robótica educacional na rede estadual

Bahia capacita professores e entrega kits de robótica para rede estadual - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Professores da rede estadual de ensino participaram, nesta quarta-feira, 3, de um encontro de formação em robótica educacional, realizado no Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia - Ceeifor Mãe Stella, no Cabula. A atividade marcou também a inauguração virtual das salas de robótica já instaladas nas unidades de ensino, resultado de um investimento de mais de R$ 3 milhões feito pela Secretaria da Educação do Estado (SEC).

A preparação que será finalizada, nesta quinta, 4, reuniu 44 professores de 22 escolas, que foram capacitados para aplicar os kits de robótica em sala de aula. A formação tem como objetivo preparar os docentes para orientar os estudantes e utilizar os equipamentos de maneira interdisciplinar, o que unirá a robótica com conteúdos de matemática, física, biologia, química e outras áreas do conhecimento.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Iniciativas como a instalação de salas de robótica são estratégicas não só para atrair os estudantes, despertar a curiosidade, o interesse para outras formas de didática, como também para prepará-los para um futuro que, cada vez mais, requer pessoas capacitadas e engajadas com a tecnologia”, disse a secretária estadual da Educação, Rowenna Brito.

Além de marcar a entrega simbólica dos kits, a formação representa um passo importante da política da SEC para modernizar o ensino, democratizar o acesso à tecnologia e preparar os jovens para os desafios do mercado de trabalho. A ação, conduzida pela Superintendência da Educação Profissional e Tecnológica (Suprot), busca transformar as escolas em ambientes mais tecnológicos, colaborativos e alinhados às demandas da sociedade.

Entre os professores capacitados, o sentimento é de entusiasmo com as novas possibilidades pedagógicas. Para Helanio Carneiro, docente de informática do Centro Estadual de Educação Profissional do Semiárido, em São Domingos, a iniciativa traz impactos diretos na prática em sala de aula.

“Essa capacitação é importante para inserir no contexto escolar a formação e o trabalho com a robótica. A robótica atualmente tem uma grande importância dentro dos processos de ensino-aprendizagem, porque ela permite ao aluno transformar o seu cotidiano em projetos”.

Versatilidade

Entrega kits de robótica para rede estadual de ensino no Ceeifor Mãe Stella Na foto: Rowenna Brito, secretária estadual de educação com alunos do Ceeifor Mãe Stella na sala de robótica. Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE Data: 03/09/2025 | Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

O professor também ressaltou como a robótica pode ser aplicada de forma prática em diferentes disciplinas.

“Por trás da construção de um robô existe todo um trabalho conceitual, desde a eletrônica até a programação. Mas com os kits, qualquer professor, mesmo sem experiência prévia, consegue utilizar os materiais. É possível, por exemplo, que um professor de biologia reproduza o movimento de uma aranha em um robô ou que um de matemática explore cálculos e medidas em um projeto de robótica”.

Na visão dele, a principal mudança está no planejamento pedagógico, que agora precisará integrar diferentes disciplinas.

“O que muda vai implicar em todo um processo de replanejamento, porque vamos precisar da integração entre professores da educação básica e da educação profissional. A ideia é que o aluno vá montando como se fosse um quebra-cabeça, conectando o que aprende nas aulas de física, química ou informática em um mesmo projeto”.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira