Formação em robótica qualifica professores de 22 escolas na Bahia

O Encontro de Formação dos Professores de Robótica Educacional teve início nesta quarta-feira, 3, no Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia (Ceeifor) Mãe Stella, no bairro do Cabula, em Salvador. A atividade prepara 44 docentes de 22 escolas para o uso pedagógico de kits de robótica e tecnologias digitais.

A ação representa um investimento superior a R$ 3 milhões e tem como objetivo expandir oportunidades para os estudantes e fomentar um ensino mais conectado à inovação.



Durante a abertura, a secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito, ressaltou a importância da ação para atualizar o ensino e ampliar o acesso dos estudantes à tecnologia.

“Nosso objetivo vai além da entrega de equipamentos. Queremos oferecer condições para que os professores utilizem essas ferramentas de forma estratégica, tornando as aulas mais dinâmicas e inovadoras. Assim, garantimos que os alunos tenham contato direto com ciência e tecnologia de maneira prática e inclusiva”, destacou.

Ao longo da qualificação, os participantes irão aprender como incorporar os kits em projetos pedagógicos que estimulem o protagonismo estudantil e a aprendizagem ativa.

“A robótica é um recurso essencial para despertar habilidades como criatividade, raciocínio lógico e cooperação, preparando nossos jovens para os desafios do presente e do futuro”, acrescentou a secretária.

Cada kit é composto por dez conjuntos de robótica para a construção de modelos motorizado, dez conjuntos de robótica de programação e controle, 160 unidades do material de apoio pedagógico para estudantes, quatro do material de apoio pedagógico para o educador, quatro unidades da capacitação e treinamento presencial ou a distância para educadores e uma plataforma digital para estudantes e recurso de acessibilidade e interação digital.

Para os educadores, a formação é um passo importante para enriquecer as práticas pedagógicas.

“Essa experiência vai transformar a forma como trabalhamos em sala de aula. Agora temos ferramentas para aproximar os alunos de conteúdos tecnológicos e prepará-los para o mundo moderno”, afirmou Carlos Oliveira, um dos professores capacitados.

Segundo o superintendente da Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria da Educação da Bahia (SEC), Ezequiel Westphal, a proposta da formação é expandir o aprendizado na área da Robótica.

“Vamos além da construção de robôs móveis e dispositivos mecatrônicos em sala de aula ao ampliarmos as possibilidades de aprendizagem para uma diversidade de experiências, que incluem, entre outras, a coleta e análise de dados em situações do cotidiano”, afirmou.

A ação integra a política educacional da SEC, por meio da Superintendência da Educação Profissional e Tecnológica (SUPROT), que busca tornar as escolas espaços mais tecnológicos, colaborativos e alinhados às novas demandas da sociedade.