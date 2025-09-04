Menu
HOME > EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

MEC abre inscrições para mestrado gratuito para professores de todo o país

Cursos serão oferecidos para professores da educação básica de todo o Brasil

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

04/09/2025 - 17:31 h
O Ministério da Educação (MEC) abriu inscrições para cursos gratuitos de mestrado profissional voltados a professores da educação básica de todo o Brasil.

A iniciativa, realizada por meio do programa Mais Professores – Portal Formação, busca valorizar e qualificar a carreira docente, oferecendo oportunidades em instituições públicas de ensino superior em diversas regiões do país.

As vagas abrangem diferentes áreas do conhecimento, como:

  • Educação Inclusiva;
  • Artes;
  • História;
  • Biologia;
  • Educação Física;
  • Filosofia;
  • Sociologia;
  • Letras;
  • Geografia;
  • Matemática;
  • Ciências Ambientais;
  • Ensino de Física.

A proposta é oferecer formações que dialoguem diretamente com a prática pedagógica e ajudem a enfrentar desafios do cotidiano escolar.

Quem pode se inscrever no mestrado

Podem participar professores e profissionais com diploma de nível superior que atendam aos requisitos de cada edital.

As inscrições e seleções são conduzidas pelas próprias universidades que oferecem os cursos, que podem ser presenciais, híbridos ou a distância.

Por que participar

O programa oferece benefícios importantes para a carreira docente:

  • Diploma stricto sensu reconhecido em todo o território nacional;
  • Formação aplicada à realidade das salas de aula;
  • Acesso a universidades públicas de referência;
  • Cursos totalmente gratuitos, sem cobrança de mensalidade ou taxa de inscrição.

Além disso, a qualificação pode contribuir para progressão funcional, maior reconhecimento profissional e melhores perspectivas em concursos.

Como se inscrever

Para concorrer a uma vaga, o interessado deve:

  1. Acessar o Portal Formação, plataforma oficial do programa Mais Professores;
  2. Consultar a lista de cursos disponíveis e selecionar a área desejada;
  3. Ler atentamente o edital, que traz todas as orientações sobre prazos, documentos e etapas de seleção;
  4. Realizar a inscrição diretamente na instituição responsável pelo mestrado escolhido.

x