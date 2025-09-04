MEC abre inscrições para mestrado gratuito para professores de todo o país

MEC abre inscriçõoes para mestrado - Foto: Freepik

O Ministério da Educação (MEC) abriu inscrições para cursos gratuitos de mestrado profissional voltados a professores da educação básica de todo o Brasil.

A iniciativa, realizada por meio do programa Mais Professores – Portal Formação, busca valorizar e qualificar a carreira docente, oferecendo oportunidades em instituições públicas de ensino superior em diversas regiões do país.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As vagas abrangem diferentes áreas do conhecimento, como:

Educação Inclusiva;

Artes;

História;

Biologia;

Educação Física;

Filosofia;

Sociologia;

Letras;

Geografia;

Matemática;

Ciências Ambientais;

Ensino de Física.

A proposta é oferecer formações que dialoguem diretamente com a prática pedagógica e ajudem a enfrentar desafios do cotidiano escolar.

Quem pode se inscrever no mestrado

Podem participar professores e profissionais com diploma de nível superior que atendam aos requisitos de cada edital.

As inscrições e seleções são conduzidas pelas próprias universidades que oferecem os cursos, que podem ser presenciais, híbridos ou a distância.

Por que participar

O programa oferece benefícios importantes para a carreira docente:

Diploma stricto sensu reconhecido em todo o território nacional;

Formação aplicada à realidade das salas de aula;

Acesso a universidades públicas de referência;

Cursos totalmente gratuitos, sem cobrança de mensalidade ou taxa de inscrição.

Além disso, a qualificação pode contribuir para progressão funcional, maior reconhecimento profissional e melhores perspectivas em concursos.

Como se inscrever

Para concorrer a uma vaga, o interessado deve: