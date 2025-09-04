EDUCAÇÃO
MEC abre inscrições para mestrado gratuito para professores de todo o país
Cursos serão oferecidos para professores da educação básica de todo o Brasil
Por Luiz Almeida
O Ministério da Educação (MEC) abriu inscrições para cursos gratuitos de mestrado profissional voltados a professores da educação básica de todo o Brasil.
A iniciativa, realizada por meio do programa Mais Professores – Portal Formação, busca valorizar e qualificar a carreira docente, oferecendo oportunidades em instituições públicas de ensino superior em diversas regiões do país.
As vagas abrangem diferentes áreas do conhecimento, como:
- Educação Inclusiva;
- Artes;
- História;
- Biologia;
- Educação Física;
- Filosofia;
- Sociologia;
- Letras;
- Geografia;
- Matemática;
- Ciências Ambientais;
- Ensino de Física.
A proposta é oferecer formações que dialoguem diretamente com a prática pedagógica e ajudem a enfrentar desafios do cotidiano escolar.
Quem pode se inscrever no mestrado
Podem participar professores e profissionais com diploma de nível superior que atendam aos requisitos de cada edital.
As inscrições e seleções são conduzidas pelas próprias universidades que oferecem os cursos, que podem ser presenciais, híbridos ou a distância.
Por que participar
O programa oferece benefícios importantes para a carreira docente:
- Diploma stricto sensu reconhecido em todo o território nacional;
- Formação aplicada à realidade das salas de aula;
- Acesso a universidades públicas de referência;
- Cursos totalmente gratuitos, sem cobrança de mensalidade ou taxa de inscrição.
Além disso, a qualificação pode contribuir para progressão funcional, maior reconhecimento profissional e melhores perspectivas em concursos.
Como se inscrever
Para concorrer a uma vaga, o interessado deve:
- Acessar o Portal Formação, plataforma oficial do programa Mais Professores;
- Consultar a lista de cursos disponíveis e selecionar a área desejada;
- Ler atentamente o edital, que traz todas as orientações sobre prazos, documentos e etapas de seleção;
- Realizar a inscrição diretamente na instituição responsável pelo mestrado escolhido.
