Educação profissional e tecnológica é destaque em Brasília

Card da 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT) - Foto: Reprodução

A 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT), promovida pelo Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), começa nesta terça-feira, 7, no Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF). Neste ano, o evento acontece junto com o Festival Internacional de Inovação e Sustentabilidade da Indústria – Curicaca.

Com o tema “Juventudes que inovam, Brasil que avança”, a programação busca valorizar a educação profissional e tecnológica no país - modalidade de ensino que alia teoria e prática na formação do estudante, amplia as chances de empregabilidade e contribui para o aumento da renda dos profissionais.

Segundo o secretário de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) do MEC, Marcelo Bregagnoli, a iniciativa integra comunidades escolares, instituições e sociedade em torno de projetos inovadores que conectam ciência, tecnologia e práticas educativas.

“Além de promover a integração entre aqueles que fazem essa modalidade de ensino no país, ela [EPT] oportuniza as comunidades escolares a conhecer um pouco mais da educação profissional e tecnológica, a aplicação de conceitos teóricos na prática, através dos projetos interativos, as ações de apoio, principalmente através dos projetos de extensão, os projetos de inovação que atendem os arranjos produtivos locais das instituições”, destacou.

Até quinta-feira, 9, os visitantes terão acesso a mais de 400 projetos apresentados por 62 instituições que ofertam cursos técnicos e tecnológicos em todos os estados do Brasil. As propostas variam entre produtos, protótipos e processos inovadores aplicados a demandas reais.

Bahia apresenta oito projetos de tecnologia social

A Bahia estará sendo representada por oito projetos desenvolvidos por estudantes e professores da rede estadual. Entre os destaques:

“PavSolo: piso sustentável com resíduos recicláveis”, que propõe a produção de blocos de piso intertravado sustentáveis, feitos com resíduos plásticos triturados e incorporados à mistura de areia e cimento;

“Bioplástico feito a partir de amido de milho e casca de banana”, desenvolvido pelos estudantes Alice Nunes e Enzo Pereira, do 3º ano do Curso Técnico de Química, sob orientação da professora Franciele Soares. A iniciativa apresenta uma alternativa sustentável e de baixo custo aos plásticos convencionais.

