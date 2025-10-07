Matemática no Enem: confira os assuntos que mais caem

Professor Fernando Araújo e o estudante Pedro Cerqueira - Foto: Kelvin Klay/Ag. A TARDE

No dia 16 de novembro, candidatos de todo o país - exceto em Belém, no Pará - vão encarar as provas de exatas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Essa é uma etapa da prova que pode gerar ansiedade, mas, com algumas estratégias, tanto na preparação quanto durante o exame, é possível driblar o nervosismo e enfrentar o desafio com mais confiança.

Para ajudar nessa preparação, o quadro ‘Dicas do Enem 2025’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, desta terça-feira, 7, aborda o componente curricular de Matemática com o professor Fernando Araújo e o estudante Pedro Cerqueira, do Colégio Estadual Thales de Azevedo, em Salvador. O vídeo completo está disponível no canal A TARDE Play, no YouTube.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como resolver questões de forma mais rápida no Enem

A primeira dica do professor é simples, mas essencial: entender o enunciado antes de partir para os cálculos.

“Antes de partir para os cálculos em matemática, você tem que entender a questão. Filtrar as informações, identificar as partes mais importantes, qual a incógnita, quais são os dados fornecidos e qual a condicionante. Depois disso, você faz um planejamento da resolução, um “esquemazinho” de passar aquela linguagem que está ali para uma linguagem matemática”, explicou.

Temas de Matemática que mais caem no Enem

A prova de Matemática do Enem é contextualizada e costuma seguir um padrão nos temas cobrados. Segundo o professor Fernando Araújo, os conteúdos mais recorrentes são:

Espaço e forma: geometria plana e espacial;

Tratamento da informação: estatística e probabilidade;

Análise combinatória;

Matemática básica: razão, proporção, regra de três, porcentagem.

“Cai muito também álgebra e funções. Vai ter estatística, a parte de gráficos, cálculo de média, moda, mediana - isso aí vai ter umas cinco ou seis questões só desse tópico”, acrescentou o professor.

Estratégias de preparação na reta final

Para quem está na fase final de estudos, a recomendação é colocar a "mão na massa" e resolver muitas questões anteriores.

“É praticar e treinar. Pegar as últimas questões e resolver. Sempre antes de partir para o cálculo, fazer um planejamento de como resolver a questão. Procurar compreender as questões, destacar o que é importante e depois cacular”, orientou Fernando.

Enem 2025

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Entretanto, em virtude da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o exame ocorrerá em 30 de novembro e 7 de dezembro, nas cidades de Belém.

Nos dias das provas, os participantes devem levar um documento oficial com foto, cartão de confirmação e a caneta preta esferográfica.

