Novo ônibus viajará o Brasil com cama no lugar das cadeiras

Modelo lançado pela Expresso Penha aposta em conforto total - Foto: CLARA PESSOA/AG. A TARDE

Viajar de ônibus pelo Brasil acaba de ganhar um novo conceito de conforto. A Expresso Nossa Senhora da Penha (Penha) apresentou o Astor Cama Total, uma nova categoria de transporte rodoviário que transforma o trajeto em uma verdadeira experiência de hospedagem móvel.

O modelo, que começou a operar em setembro, oferece 26 camas totalmente reclináveis, distribuídas em dois andares, e promete uma viagem de luxo nas rotas São Paulo–Rio de Janeiro e São Paulo–Curitiba.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Um quarto de hotel sobre rodas

Montado sobre o chassi Mercedes-Benz O-500 RSD BlueTec 6, o Busscar Panorâmico Double Decker tem 14 metros de comprimento e foi desenhado para oferecer privacidade e conforto. No piso inferior, há seis leitos; no superior, mais vinte.

Todas as poltronas reclinam 180°, transformando-se em camas completas, e contam com cortina individual, entrada USB, luz de leitura, ar-condicionado, Wi-Fi e descansa-pernas horizontal.

O serviço inclui ainda kit conforto, com edredom e travesseiro, e kit lanche, reforçando a proposta de que é possível dormir durante o trajeto e acordar no destino com a sensação de ter passado a noite em um quarto de hotel.

Inovação nas principais rotas do país

De acordo com a empresa, o Astor Cama Total é o primeiro ônibus 100% leito-cama a operar regularmente nas rotas Curitiba–São Paulo e Rio de Janeiro–São Paulo.

As viagens são noturnas e diárias, com saídas programadas para:

São Paulo – Rio de Janeiro: 23h45

Rio de Janeiro – São Paulo: 23h45

São Paulo – Curitiba: 23h00

Curitiba – São Paulo: 23h00

A proposta é simples: o passageiro embarca à noite, dorme confortavelmente e chega descansado pela manhã.

Os bilhetes estão disponíveis nas agências da Penha, no site oficial e no aplicativo Mobifácil.

Conforto, tecnologia e nova era das estradas

Com o lançamento do Astor Cama Total, a Penha — que integra o Grupo Comporte — busca redefinir o padrão de viagem rodoviária no Brasil.

“Queremos transformar o conceito de viagem de ônibus, oferecendo ao passageiro uma experiência realmente confortável, prática e segura”, destacou a empresa em comunicado.

A aposta em tecnologia, luxo e conveniência chega para competir diretamente com o transporte aéreo em curtas distâncias, atraindo passageiros que buscam tranquilidade, custo-benefício e descanso — tudo isso, sem precisar sair da estrada.