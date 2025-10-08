Aviões: confira quatro falhas mais comuns do que você pensa

Saiba as principais falhas em aviões - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Passar por um cenário de falha enquanto está dentro de um avião pode parecer uma experiência amedrontadora, porém a verdade que poucos sabem é de que falhas aéreas são mais comuns do que podemos imaginar.

Isso não significa que as linhas aéreas devem ser abandonadas imediatamente. Na realidade esses problemas não são tão assustadores ou mortais quanto os vistos em produções cinematográficas, por exemplo.

Pilotos treinados para evitar o pior

Em um artigo publicado pelo portal “The Conversation”, o professor de aviação da Griffith University, na Austrália, Guido Carim Junior, aponta que os pilotos são treinados para contornar os cenários de falhas.

“A maioria das falhas em voo desencadeia uma cadeia de defesas destinadas a manter o voo seguro. Listas de verificação, treinamento extensivo e décadas de experiência são apoiados por várias redundâncias e design robusto. Uma descida dramática ou um pouso urgente não significam desastre. Geralmente significa que o sistema de segurança está fazendo exatamente o que deveria fazer.”

Somado a isso, as listas de verificação possuem instruções detalhadas sobre como lidar com cada um dos problemas.

As aeronaves também são construídas com camadas de redundância, além de possuírem sistemas de alertas de alta tecnologia que avisam o piloto se há algo de errado.

Por conta disso, uma grande maioria dos voos que apresentam algum tipo de falha não terminam em tragédias.

Veja quatro falhas comuns de acontecerem nos voos

Sistema de pressurização

Uma das falhas mais comuns de se acontecer em uma viagem aérea é a do sistema de pressurização apresentar algum defeito.Esse sistema é responsável por manter uma pressão saudável dentro da aeronave, mesmo em altitudes imensas.

Porém, caso ocorra algum problema, os pilotos descem o avião de uma forma rápida e controlada, chegando a uma altitude de cerca de 10 mil pés.

Depois, normalmente pousam no aeroporto mais próximo para que o problema seja sanado.

O Airbus A380 | Foto: Erick Issa/Ag. A TARDE

Falhas no motor

Outro problema mais comum do que parece, são as falhas no motor. Após os pilotos serem alertados, eles identificam e desligam o equipamento defeituoso.

Depois disso, eles direcionam a aeronave para altitudes mais baixas até chegarem a um ponto ideal e, em alguns casos, fazem um pouso no aeroporto mais próximo.

Problemas hidráulicos

Mais uma falha comum de acontecer durante os voos são os no setor de hidráulica da aeronave. Isso faz com que o movimento de alguns sistemas do avião não funcionem.

Nesses casos, a tripulação utiliza uma lista de verificação específica e ajustam velocidades, distâncias e configurações de pouso para garantir um retorno seguro ao solo.

REVISTA MUITO. Pouso de avião Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE Data: 07/02/2018 *** Local Caption *** REVISTA MUITO. Pouso de avião | Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

Trem de pouso

Finalizando a lista estão as falhas de trem de pouso, sistema fundamental para o retorno ao solo com segurança, diminuindo a velocidade da aeronave durante o pouso.

Esses sistemas também estão sujeitos a falhas , em casos extremos, os pilotos podem ser obrigados a pousar na pista mais longa disponível, ou de barriga, anunciando previamente os passageiros sobre um possível impacto programado e controlado.