Criança de 6 anos morre após incêndio causado por vape

Chamas começaram na bateria do cigarro eletrônico - Foto: Ilustrativa | Reprodução | Freepik

Um incêndio provocado por um cigarro eletrônico, em Leicester, na Inglaterra, deixou uma criança de 6 anos identificada como Chamiah Brindley morta.

As chamas começaram na bateria do vape que estava carregando. O caso ocorreu em 2024, mas ressurgiu na mídia nesta segunda-feira (6), durante uma audiência que apura as causas do acidente.

A menina dormia no sótão da casa com uma irmã mais velha quando o fogo começou, por volta das 4h da manhã. Segundo relatos à BBC, o incêndio foi provocado pela bateria de íon-lítio do cigarro eletrônico, que estava conectado à tomada ao lado da cabeceira da cama.

A mãe de Chamiah, Tracey Moore, relatou que acordou com os gritos de uma das filhas avisando sobre o incêndio. Ela conseguiu ajudar os outros dez filhos e dois adultos que estavam na casa a saírem, mas percebeu que a pequena não tinha saído.

“Corri com meu parceiro e meu filho para o quarto dela, mas não conseguimos entrar por causa da fumaça densa e das chamas. Meu cabelo chegou a queimar”, contou a mãe durante a audiência.

Autoridades disseram que a porta do local eram incomumente dura e precisou ser arrombada. Além disso, os alarmes de fumaça haviam sido removidos meses antes e as claraboias estavam “pregadas”, o que impediu qualquer tentativa de fuga pelo telhado.

Quando os bombeiros conseguiram chegar até a menina já era tarde demais. Chamiah foi declarada morta cerca de 20 minutos após o início do fogo. O laudo médico apontou que ela morreu por inalação dos produtos da combustão.