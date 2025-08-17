Agosto Branco alerta para prevenção ao câncer de pulmão

Campanha Agosto Branco é dedicada à conscientização e luta contra o câncer de pulmão - Foto: Freepik/ Divulgação

O caso recente de uma jovem brasiliense de 27 anos, diagnosticada com câncer de pulmão por uso excessivo de vape (cigarro eletrônico), chama atenção para a campanha Agosto Branco, dedicada à conscientização e luta contra a doença, cujo principal fator de risco é o tabagismo.

De acordo com estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil deve registrar em 2025 mais de 32 mil novos casos desse tipo de neoplasia. O pneumologista e presidente da Fundação ProAR, Álvaro Cruz reforça que o tabagismo precisa ser combatido por todos, até porque a exposição à fumaça secundária do cigarro também aumenta o risco de câncer em não fumantes.

Seja com o uso do cigarro convencional ou do vape, as consequências desse hábito são devastadoras. “É fundamental que haja ampla informação não só pela questão dos danos ao pulmão, mas por causar outros problemas de saúde, tais como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e câncer de bexiga”, ressalta Cruz.

O principal exame para rastreamento de câncer de pulmão é a Tomografia Computadorizada de Baixa Dose (de radiação), que deve ser feita anualmente em fumantes ativos ou ex-fumantes entre 50 e 80 anos.

As principais manifestações de câncer de pulmão são tosse, escarro com sangue e dor torácica. Existe um enorme progresso no tratamento, desde cirurgias menos invasivas, utilizando a toracoscopia e técnicas robóticas, à radioterapia mais precisa, além da quimioterapia/imunoterapia personalizadas para o tipo de câncer que o paciente apresenta. “Esses avanços podem oferecer maior sobrevida e melhor qualidade de vida aos pacientes, mesmo àqueles que não conseguem ficar curados”, conclui o médico.

Álvaro Cruz, pneumologista e presidente da Fundação ProAR | Foto: Divulgação

Odontopediatria humaniza atendimento para autistas

A rotina de muitas famílias que têm filhos com autismo ou outras condições neurodivergentes costuma ser marcada por desafios, inclusive quando o assunto é a saúde bucal. Barulhos, cheiros e luzes de um consultório odontológico, que podem parecer triviais para a maioria das pessoas, tornam-se verdadeiros obstáculos para esses pacientes.

A odontopediatria Camila Magalhães reforça que seu atendimento começa na recepção. “Muitas vezes passo duas ou três sessões apenas na recepção com a criança, para que ela se sinta segura antes de entrar na minha sala. Cada pequeno avanço é uma conquista”, explica.

Para as crianças autistas, por exemplo, há um painel sensorial e uma abordagem com brinquedos e estímulos visuais que ajudam na adaptação ao ambiente. Nos casos em que o manejo clínico não é possível, como em pacientes com autismo nível 3 (que precisam de mais suporte), a odontopediatra trabalha com uma parceira especializada em sedação odontológica, conforme regulamentação do Conselho Federal de Odontologia (CFO). “A ideia é que tudo seja feito com o máximo de segurança e conforto para a criança e para a família”, ressalta Magalhães.

Camila, que também atua na esfera pública, através do Projeto Saúde Móvel, reforça a necessidade de ampliar o atendimento de odontopediatras, principalmente para crianças autistas, no Sistema Único de Saúde (SUS). “Assim como na medicina, a odontologia também precisa ser preventiva e inclusiva”, conclui a odontopediatra.

Camila Magalhães, odontopediatra | Foto: Divulgação

Destaques

2ª edição do Workshop Laser Além da Pele

O uso de células-tronco para tratamento de feridas crônicas será abordado no Workshop Laser Além da Pele, que acontecerá, nos dias 19 e 20 de setembro, na Associação Bahiana de Medicina (ABM) e no Centro de Tratamento de Doenças Venosas (CTDV). O evento, realizado pelo Monte Tabor, é destinado a médicos angiologistas, cirurgiões vasculares e residentes. O workshop reunirá especialistas para discutir novas soluções no manejo da doença venosa em estágios avançados e apresentar perspectivas inéditas no tratamento de feridas crônicas.

"Um Coração Salva Outro - Uma Parceria pela Vida”

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) está lançando a campanha “Um Coração Salva Outro – Uma Parceria pela Vida”. A iniciativa, que conta com o apoio do Esporte Clube Vitória, da Bahia, e faz parte da Campanha Nacional "Cada Coração Importa", que visa alertar sobre a importância da prevenção e cuidados com a saúde cardiovascular, quer conscientizar torcedores, atletas e a população em geral e capacitar o maior número de pessoas a prestar os primeiros socorros a uma a uma vítima de parada cardiorrespiratória.

Cobertura para Implanon

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que planos de saúde privados passem a cobrir, de forma obrigatória, o implante contraceptivo hormonal — conhecido como implanon — para pessoas entre 18 e 49 anos, na prevenção de gravidez não desejada. A medida entra em vigor em 1º de setembro e o procedimento também estará disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). A ANS também aprovou a inclusão da Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) para tratamento de tumores do canal anal em pacientes adultos, com cobertura obrigatória a partir de setembro.