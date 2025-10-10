BRASIL
Homens criam confusão após serem expulsos de vagão exclusivo para mulher
Dupla reagiu com ofensas e gestos obscenos após ser retirada do espaço reservado
Por Iarla Queiroz
Passageiras do metrô do Rio de Janeiro passaram por um momento de tensão após dois homens serem expulsos de um vagão exclusivo para mulheres. A cena foi registrada por celulares e mostra o instante em que os homens tentam permanecer no espaço, se exaltam e começam a ofender as mulheres presentes, até serem retirados do trem.
Depois da expulsão, um dos homens chegou a confrontar uma agente de segurança, demonstrando indignação com a medida. O outro direcionou gestos obscenos às passageiras que o filmavam.
Leia Também:
De acordo com a legislação estadual, durante os horários de pico, mulheres têm direito a vagões exclusivos como forma de garantir segurança e prevenir o assédio. O serviço é válido apenas nos dias úteis, das 6h às 9h e das 17h às 20h. Homens só podem entrar nesses vagões caso estejam acompanhando mulheres com deficiência ou crianças de até 12 anos.
O descumprimento da norma pode gerar multa, com valores que variam entre R$ 200 e R$ 1.000.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes