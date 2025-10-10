Menu
BRASIL
BRASIL

Homens criam confusão após serem expulsos de vagão exclusivo para mulher

Dupla reagiu com ofensas e gestos obscenos após ser retirada do espaço reservado

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

10/10/2025 - 15:30 h
momento foi filmado por passageiras
momento foi filmado por passageiras -

Passageiras do metrô do Rio de Janeiro passaram por um momento de tensão após dois homens serem expulsos de um vagão exclusivo para mulheres. A cena foi registrada por celulares e mostra o instante em que os homens tentam permanecer no espaço, se exaltam e começam a ofender as mulheres presentes, até serem retirados do trem.

Depois da expulsão, um dos homens chegou a confrontar uma agente de segurança, demonstrando indignação com a medida. O outro direcionou gestos obscenos às passageiras que o filmavam.

De acordo com a legislação estadual, durante os horários de pico, mulheres têm direito a vagões exclusivos como forma de garantir segurança e prevenir o assédio. O serviço é válido apenas nos dias úteis, das 6h às 9h e das 17h às 20h. Homens só podem entrar nesses vagões caso estejam acompanhando mulheres com deficiência ou crianças de até 12 anos.

O descumprimento da norma pode gerar multa, com valores que variam entre R$ 200 e R$ 1.000.

