Luciano Huck entra na disputa pela compra de banco digital famoso

O apresentador da TV Globo, Luciano Huck, está entre os interessados na aquisição do Will Bank, banco digital controlado pelo Banco Master, em conjunto com um grupo de investidores, segundo informou o Folha de S.Paulo.

De acordo com a publicação, quatro investidores, incluindo fundos de private equity e o Banco de Brasília, estariam avaliando a compra da instituição, que contava com cerca de 9 milhões de clientes em abril.

Huck já mantém uma relação comercial com o Will Bank: o quadro “Willimpíadas”, do programa Domingão com Huck, é patrocinado pela fintech. Com estreia prevista para 12 de outubro, o quadro premiará o vencedor com R$ 1 milhão em barras de ouro. As provas envolvem desafios inspirados em finanças pessoais, com a participação de 200 concorrentes, de acordo com divulgação do banco.

As negociações entre o Banco Master e o grupo de Huck ainda estão em estágio inicial. Por meio de sua assessoria, Huck informou que não comentaria o assunto, alegando que não há "nada concreto" no momento.

O Will Bank foi criado em 2017 e adquirido pelo Banco Master no ano passado. Segundo dados do Banco Central, o banco encerrou o primeiro semestre com R$ 14,4 bilhões em ativos, prejuízo de R$ 244,7 milhões e patrimônio líquido de aproximadamente R$ 300 milhões.