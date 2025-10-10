Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Luciano Huck entra na disputa pela compra de banco digital famoso

Banco digital patrocina um quadro do programa 'Domingão com Huck'

Redação

Por Redação

10/10/2025 - 12:08 h
Negociações ainda estão em estágio inicial
Negociações ainda estão em estágio inicial -

O apresentador da TV Globo, Luciano Huck, está entre os interessados na aquisição do Will Bank, banco digital controlado pelo Banco Master, em conjunto com um grupo de investidores, segundo informou o Folha de S.Paulo.

De acordo com a publicação, quatro investidores, incluindo fundos de private equity e o Banco de Brasília, estariam avaliando a compra da instituição, que contava com cerca de 9 milhões de clientes em abril.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Huck já mantém uma relação comercial com o Will Bank: o quadro “Willimpíadas”, do programa Domingão com Huck, é patrocinado pela fintech. Com estreia prevista para 12 de outubro, o quadro premiará o vencedor com R$ 1 milhão em barras de ouro. As provas envolvem desafios inspirados em finanças pessoais, com a participação de 200 concorrentes, de acordo com divulgação do banco.

Leia Também:

Fenômeno La Niña está de volta e pode durar até fevereiro de 2026
Polêmicas e grandes casos: como se posiciona o baiano cotado ao STF
Pastor faturou R$ 3 milhões com orações produzidas por IA

As negociações entre o Banco Master e o grupo de Huck ainda estão em estágio inicial. Por meio de sua assessoria, Huck informou que não comentaria o assunto, alegando que não há "nada concreto" no momento.

O Will Bank foi criado em 2017 e adquirido pelo Banco Master no ano passado. Segundo dados do Banco Central, o banco encerrou o primeiro semestre com R$ 14,4 bilhões em ativos, prejuízo de R$ 244,7 milhões e patrimônio líquido de aproximadamente R$ 300 milhões.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

banco digital luciano huck Will Bank

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Negociações ainda estão em estágio inicial
Play

Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

Negociações ainda estão em estágio inicial
Play

Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa

Negociações ainda estão em estágio inicial
Play

Frentista é morta pelo ex-companheiro em posto de gasolina; veja vídeo

Negociações ainda estão em estágio inicial
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

x