Senai abre mais de 700 vagas de cursos gratuitos com aulas em Salvador
Estudantes vão receber auxílio de um salário mínimo durante 21 meses
Foram abertas 715 vagas gratuitas abertas para cursos técnicos e de aprendizagem profissional pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em várias regiões do Brasil. As inscrições são gratuitas e estarão abertas por um período curto: de 6 a 12 de outubro de 2025.
As vagas fazem parte de uma parceria com a Petrobras e oferece formação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), mas também a um contrato de trabalho de 21 meses com carteira assinada e uma série de benefícios.
Os estudantes vão receber uma remuneração equivalente a um salário-mínimo (R$ 1.518 para jornada de 20 horas semanais) e benefícios como vale-transporte, férias, 13º salário e FGTS. A jornada de estudos e trabalho será de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira.
Além disso, há possibilidade de adesão a planos de previdência privada e participação em programas de atividade física promovidos pela Petrobras.
Entre as opções estão cursos profissionalizantes de:
- Mecânico de manutenção
- Soldador
- Assistente de logística
- Eletricista predial
- Assistente administrativo
- Suporte técnico em TI
Já os cursos técnicos abrangem:
- Automação industrial
- Eletrotécnica
- Mecatrônica
- Química e Petroquímica
- Desenvolvimento de sistemas
- Sistemas de energia renovável
As vagas estão distribuídas em 12 municípios:
Sudeste: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES) e Linhares (ES).
Norte: Manaus (AM).
Nordeste: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Natal (RN) e Aracaju (SE).
Sul: Curitiba (PR) e Canoas (RS).
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 12 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site do Programa Jovem Aprendiz da Petrobras, onde também está disponível o edital completo.
O programa é destinado a jovens de 14 a 21 anos e 7 meses, exceto no caso de pessoas com deficiência, que podem participar sem limite de idade. O edital ainda reserva cotas específicas:
- 30% das vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas;
- 20% para PcDs;
- 15% para egressos do trabalho infantil;
- 10% para adolescentes em acolhimento institucional ou medida socioeducativa.
