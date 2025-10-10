Senai abre mais de 700 vagas de cursos gratuitos com aulas em Salvador

Jornada de estudos e trabalho será de quatro horas diárias de segunda a sexta-feira - Foto: Divulgação

Foram abertas 715 vagas gratuitas abertas para cursos técnicos e de aprendizagem profissional pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em várias regiões do Brasil. As inscrições são gratuitas e estarão abertas por um período curto: de 6 a 12 de outubro de 2025.

As vagas fazem parte de uma parceria com a Petrobras e oferece formação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), mas também a um contrato de trabalho de 21 meses com carteira assinada e uma série de benefícios.

Os estudantes vão receber uma remuneração equivalente a um salário-mínimo (R$ 1.518 para jornada de 20 horas semanais) e benefícios como vale-transporte, férias, 13º salário e FGTS. A jornada de estudos e trabalho será de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Além disso, há possibilidade de adesão a planos de previdência privada e participação em programas de atividade física promovidos pela Petrobras.

Entre as opções estão cursos profissionalizantes de:

Mecânico de manutenção

Soldador

Assistente de logística

Eletricista predial

Assistente administrativo

Suporte técnico em TI

Já os cursos técnicos abrangem:

Automação industrial

Eletrotécnica

Mecatrônica

Química e Petroquímica

Desenvolvimento de sistemas

Sistemas de energia renovável

As vagas estão distribuídas em 12 municípios:

Sudeste: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES) e Linhares (ES).

Norte: Manaus (AM).

Nordeste: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Natal (RN) e Aracaju (SE).

Sul: Curitiba (PR) e Canoas (RS).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 12 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site do Programa Jovem Aprendiz da Petrobras, onde também está disponível o edital completo.

O programa é destinado a jovens de 14 a 21 anos e 7 meses, exceto no caso de pessoas com deficiência, que podem participar sem limite de idade. O edital ainda reserva cotas específicas: