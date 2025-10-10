Menu
HOME > EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Senai abre mais de 700 vagas de cursos gratuitos com aulas em Salvador

Estudantes vão receber auxílio de um salário mínimo durante 21 meses

Redação

Por Redação

10/10/2025 - 12:50 h | Atualizada em 11/10/2025 - 13:24
Jornada de estudos e trabalho será de quatro horas diárias de segunda a sexta-feira
Foram abertas 715 vagas gratuitas abertas para cursos técnicos e de aprendizagem profissional pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em várias regiões do Brasil. As inscrições são gratuitas e estarão abertas por um período curto: de 6 a 12 de outubro de 2025.

As vagas fazem parte de uma parceria com a Petrobras e oferece formação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), mas também a um contrato de trabalho de 21 meses com carteira assinada e uma série de benefícios.

Os estudantes vão receber uma remuneração equivalente a um salário-mínimo (R$ 1.518 para jornada de 20 horas semanais) e benefícios como vale-transporte, férias, 13º salário e FGTS. A jornada de estudos e trabalho será de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Além disso, há possibilidade de adesão a planos de previdência privada e participação em programas de atividade física promovidos pela Petrobras.

Empresa de energia tem inscrições abertas para cursos de capacitação
Senai abre 2 mil vagas para cursos gratuitos e a distância
Conheça os 10 cursos técnicos mais bem pagos do Brasil

Entre as opções estão cursos profissionalizantes de:

  • Mecânico de manutenção
  • Soldador
  • Assistente de logística
  • Eletricista predial
  • Assistente administrativo
  • Suporte técnico em TI

Já os cursos técnicos abrangem:

  • Automação industrial
  • Eletrotécnica
  • Mecatrônica
  • Química e Petroquímica
  • Desenvolvimento de sistemas
  • Sistemas de energia renovável

As vagas estão distribuídas em 12 municípios:

Sudeste: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES) e Linhares (ES).

Norte: Manaus (AM).

Nordeste: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Natal (RN) e Aracaju (SE).

Sul: Curitiba (PR) e Canoas (RS).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 12 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site do Programa Jovem Aprendiz da Petrobras, onde também está disponível o edital completo.

O programa é destinado a jovens de 14 a 21 anos e 7 meses, exceto no caso de pessoas com deficiência, que podem participar sem limite de idade. O edital ainda reserva cotas específicas:

  • 30% das vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas;
  • 20% para PcDs;
  • 15% para egressos do trabalho infantil;
  • 10% para adolescentes em acolhimento institucional ou medida socioeducativa.

