Enem 2025: confira dicas para arrasar na prova de Sociologia

Falta apenas um mês para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, e os estudantes já estão na reta final de preparação. Para apoiar esse momento decisivo, o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, disponibiliza uma série de vídeos com dicas por componente curricular. Os vídeos estão disponíveis no canal A TARDE Play, no YouTube.

Nesta terça-feira, 14, o destaque é para o componente de Sociologia, com a participação do professor Ramires Fonseca e da estudante Kauane Gonzaga, do Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos, em Salvador.

Interdisciplinaridade e atualização

Durante o vídeo, o professor Ramires enfatizou a importância da interdisciplinaridade no estudo das Ciências Humanas. Ele orientou os candidatos a estudarem Sociologia em constante diálogo com as disciplinas como História, Geografia e Filosofia.

“Os componentes da área de Humanas estão dentro de uma perspectiva interdisciplinar. É sempre bom pensar a Sociologia nesse contexto, dialogando com os outros componentes. Às vezes, você tem uma questão específica de Sociologia que dialoga com outros componentes. Então, a dica seria: sempre pensar a Sociologia dialogando, tendo conexões com os outros componentes da área de Humanas”, orientou o professor.

Além disso, Ramires reforçou a necessidade de atualizar os clássicos. O estudo de autores como Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber deve ser feito com foco em temas contemporâneos.

“Estudar os clássicos sempre tentando contemporanizar os assuntos. Ou seja, pensar a cultura na perspectiva de valorização de elementos culturais vindos da periferia, pensar os movimentos sociais dentro de uma perspectiva clássica, mas trazendo para a atualidade”, explicou.

MEC lança app gratuito com simulados e correção de redações

Na última sexta-feira, 10, o Ministério da Educação lançou o aplicativo “MEC Enem – o Simuladão do Enem”, que oferece simulados completos, com correção automática de redações, além de um assistente virtual para apoiar os estudos. O app já está disponível para download nas lojas de aplicativos e pelo site oficial app.mecenem.mec.gov.br.

Redação do Enem 2025: nova cartilha para estudantes

Para os participantes que desejam aprimorar a escrita e compreender os critérios de avaliação adotados na correção da prova, também está disponível a nova edição da cartilha “A Redação do Enem 2025 – Cartilha do Participante”. O material reúne informações sobre a Matriz de Referência da redação, além de apresentar amostras comentadas de textos que obtiveram nota alta no Enem 2024.

Enem 2025

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Entretanto, em virtude da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o exame ocorrerá em 30 de novembro e 7 de dezembro, nas cidades de Belém.

Nos dias das provas, os participantes devem levar um documento oficial com foto, cartão de confirmação e a caneta preta esferográfica.

Sobre o Dicas do Enem 2025

O 'Dicas do Enem 2025' é uma iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, com o objetivo de orientar e apoiar estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os vídeos serão publicados semanalmente, sempre às terças-feiras, no canal A TARDE Play, no YouTube, e no perfil @atardeeducacao no Instagram.

Nesta edição, além dos conteúdos audiovisuais, os participantes terão acesso a materiais complementares gratuitos, disponibilizados por meio do canal oficial no WhatsApp. O acesso pode ser feito no link: https://whatsapp.com/channel/0029VbBILrsGJP8EIdizRf1o.