Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

UFRB ganha investimento de R$ 25 milhões para a construção de novo centro

Espaço vai abrigar o novo Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

10/10/2025 - 17:16 h
Lula anuncia construção de novo centro da UFRB
Lula anuncia construção de novo centro da UFRB -

A educação superior na Bahia vai ganhar um importante reforço. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quinta-feira (9), a construção do novo Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), que será erguido em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. O investimento será de R$ 25 milhões, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

O anúncio foi feito durante a Cerimônia de Investimentos da Petrobras e do Ministério de Portos e Aeroportos, que reuniu autoridades federais e estaduais em Salvador. O novo espaço consolida a presença da UFRB no território e representa um avanço na interiorização do ensino superior público na Bahia.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Terreno cedido e obras garantidas

O terreno destinado à construção do novo centro foi desapropriado pelo Governo do Estado e cedido oficialmente à universidade durante o evento. A área vai abrigar salas de aula, laboratórios, auditórios e espaços de convivência voltados à integração entre cultura, tecnologia e educação.

Leia Também:

Senai abre mais de 700 vagas de cursos gratuitos com aulas em Salvador
Inscrições do Concurso Jovem Jornalista são prorrogadas
Projetos da Bahia ganham destaque em conferência nacional pelo meio ambiente
Inscrições abertas para novos alunos na rede municipal de Salvador

A implantação do novo campus é resultado de uma parceria entre os governos estadual e federal, com apoio da Secretaria da Educação da Bahia (SEC). O objetivo é fortalecer a estrutura da UFRB e ampliar o acesso à formação universitária no interior, reduzindo desigualdades regionais e promovendo o desenvolvimento local.

Educação como prioridade

Durante a cerimônia, também foram assinadas ordens de serviço para obras em creches, pré-escolas e escolas em tempo integral nos municípios de Adustina, Heliópolis, Amélia Rodrigues e Crisópolis, que somam mais de R$ 28 milhões em investimentos. As ações fazem parte do conjunto de políticas públicas que têm colocado a educação baiana no centro das agendas de desenvolvimento.

Mesmo em um evento voltado à infraestrutura e à logística, os anúncios reforçaram o compromisso do Governo Federal com a expansão e o fortalecimento da educação pública.

UFRB e SEC ampliam cooperação

A parceria entre a UFRB e a Secretaria da Educação do Estado da Bahia vem sendo fortalecida ao longo dos últimos anos, por meio de programas que unem formação docente, inovação e valorização da escola pública. Entre eles estão o Universidade para Todos (UPT), o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor – Modalidade Equidade), o PIBID e o Mestrado Profissional em Educação Científica, Inclusão e Diversidade (PPGECID), desenvolvido em parceria entre a universidade e a SEC.

Essas iniciativas têm garantido a formação continuada de professores, a inserção de estudantes de licenciatura nas escolas públicas e a qualificação de coordenadores pedagógicos em todo o estado.

Mais oportunidades para a juventude baiana

Para a secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito, o fortalecimento da UFRB e de outras instituições públicas de ensino superior representa um passo decisivo para transformar o futuro dos jovens.

“Cada investimento em infraestrutura, cada novo campus, representa mais oportunidades de estudo, de pesquisa e de futuro para a juventude baiana”, destacou.

Com a construção do novo Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, a UFRB reafirma seu papel como polo de formação e inovação no Recôncavo — e a Bahia dá mais um passo firme na consolidação de uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

santo amaro ufrb universidade federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula anuncia construção de novo centro da UFRB
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Lula anuncia construção de novo centro da UFRB
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Lula anuncia construção de novo centro da UFRB
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Lula anuncia construção de novo centro da UFRB
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

x