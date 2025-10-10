UFRB ganha investimento de R$ 25 milhões para a construção de novo centro

Lula anuncia construção de novo centro da UFRB - Foto: Apolo Rocha / PMFS / Divulgação

A educação superior na Bahia vai ganhar um importante reforço. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quinta-feira (9), a construção do novo Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), que será erguido em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. O investimento será de R$ 25 milhões, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

O anúncio foi feito durante a Cerimônia de Investimentos da Petrobras e do Ministério de Portos e Aeroportos, que reuniu autoridades federais e estaduais em Salvador. O novo espaço consolida a presença da UFRB no território e representa um avanço na interiorização do ensino superior público na Bahia.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Terreno cedido e obras garantidas

O terreno destinado à construção do novo centro foi desapropriado pelo Governo do Estado e cedido oficialmente à universidade durante o evento. A área vai abrigar salas de aula, laboratórios, auditórios e espaços de convivência voltados à integração entre cultura, tecnologia e educação.

A implantação do novo campus é resultado de uma parceria entre os governos estadual e federal, com apoio da Secretaria da Educação da Bahia (SEC). O objetivo é fortalecer a estrutura da UFRB e ampliar o acesso à formação universitária no interior, reduzindo desigualdades regionais e promovendo o desenvolvimento local.

Educação como prioridade

Durante a cerimônia, também foram assinadas ordens de serviço para obras em creches, pré-escolas e escolas em tempo integral nos municípios de Adustina, Heliópolis, Amélia Rodrigues e Crisópolis, que somam mais de R$ 28 milhões em investimentos. As ações fazem parte do conjunto de políticas públicas que têm colocado a educação baiana no centro das agendas de desenvolvimento.

Mesmo em um evento voltado à infraestrutura e à logística, os anúncios reforçaram o compromisso do Governo Federal com a expansão e o fortalecimento da educação pública.

UFRB e SEC ampliam cooperação

A parceria entre a UFRB e a Secretaria da Educação do Estado da Bahia vem sendo fortalecida ao longo dos últimos anos, por meio de programas que unem formação docente, inovação e valorização da escola pública. Entre eles estão o Universidade para Todos (UPT), o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor – Modalidade Equidade), o PIBID e o Mestrado Profissional em Educação Científica, Inclusão e Diversidade (PPGECID), desenvolvido em parceria entre a universidade e a SEC.

Essas iniciativas têm garantido a formação continuada de professores, a inserção de estudantes de licenciatura nas escolas públicas e a qualificação de coordenadores pedagógicos em todo o estado.

Mais oportunidades para a juventude baiana

Para a secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito, o fortalecimento da UFRB e de outras instituições públicas de ensino superior representa um passo decisivo para transformar o futuro dos jovens.

“Cada investimento em infraestrutura, cada novo campus, representa mais oportunidades de estudo, de pesquisa e de futuro para a juventude baiana”, destacou.

Com a construção do novo Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, a UFRB reafirma seu papel como polo de formação e inovação no Recôncavo — e a Bahia dá mais um passo firme na consolidação de uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora.