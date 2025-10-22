Conta de luz mais cara? Veja como pequenas atitudes podem aliviar o bolso

Imagem ilustrativa de lâmpada - Foto: Divulgação/Freepik

Com a bandeira vermelha patamar 1 em vigor, o uso consciente da energia elétrica se torna ainda mais importante. Diante da definição da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), é recomendado que os consumidores evitem o desperdício de energia, por meio de ações simples no dia a dia, como manter lâmpadas desligadas quando não estiver no ambiente e retirar os aparelhos da tomada sempre que não estiver utilizando.

Entre as orientações, destaca-se o aproveitamento da luz natural - mantendo portas e janelas abertas sempre que possível - e a substituição das lâmpadas antigas por modelos de LED, que podem proporcionar economia de até 78% em relação às halógenas e 40% comparadas às fluorescentes compactas.

Segundo o quadro “Descomplicando a Sustentabilidade”, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, desta quarta-feira, 22, “se cada casa trocasse cinco lâmpadas antigas por LED, milhões de toneladas de CO₂ poderiam ser evitadas por ano”.

Além de reduzir o impacto ambiental, a troca também gera economia no orçamento doméstico.

“Uma lâmpada LED pode durar até 25 mil horas, enquanto uma incandescente dura cerca de 1.000 horas. Trocar lâmpadas antigas por LED é simples, econômico e ambientalmente correto. Pequenas atitudes geram grandes mudanças”, pontuou a coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino.

