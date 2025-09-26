Conta de luz ficará mais cara a partir de outubro

Decisão foi anunciada nesta sexta-feira, 26 - Foto: Marinha do Brasil | via Wikimedia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu que, a partir de outubro, a conta de luz terá cobrança extra. A bandeira tarifária aplicada será a vermelha patamar 1, o que representa um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos.

A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, 26 e ocorre após dois meses de vigência da bandeira vermelha patamar 2, o nível mais caro do sistema.

Segundo a agência, a escolha está ligada ao cenário climático e à disponibilidade de recursos hídricos. “A indicação do volume de chuvas abaixo da média e o consequente reflexo no nível dos reservatórios não são favoráveis para a geração das usinas hidrelétricas. Diante desse cenário, há necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que são mais caras e justificam o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para outubro”, destacou a Aneel em nota.

A entidade também chamou atenção para a limitação da produção solar. “Por essa razão, é necessário o acionamento das termelétricas para garantir a geração de energia quando não há iluminação solar, inclusive no horário de ponta”, explicou.

Como funcionam as bandeiras tarifárias

O sistema de bandeiras foi criado em 2015 para indicar ao consumidor os custos variáveis da geração elétrica no país. Ele leva em conta fatores como o nível dos reservatórios, a necessidade de uso de termelétricas e o preço de produção da energia.

O objetivo é dar mais transparência e estimular o consumo consciente. Assim, ao identificar que a bandeira vigente é amarela ou vermelha, o usuário pode adotar medidas de economia para reduzir o impacto no orçamento mensal.