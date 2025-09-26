TRABALHO
Shopee abre 10 mil vagas de emprego e inclui oportunidades na Bahia
Vagas são um reforço nas operações é uma preparação para datas comemorativas, como o Natal e a Black Friday
Por Leilane Teixeira
A Shopee anunciou a abertura de mais de 10 mil vagas de emprego em todo o Brasil para reforçar sua operação no fim de ano, incuindo oportunidades na Bahia. As contratações incluem vagas temporárias e permanentes, em preparação para as grandes datas do varejo, como a Black Friday e o Natal.
Além da Bahia, as chances estão distribuídas em outros 19 estados, além do Distrito Federal, com possibilidade de inscrição diretamente pelo portal oficial da empresa.
As oportunidades contemplam tanto o setor logístico quanto áreas corporativas e os interessados podem se inscrever por meio do site de vagas da Shopee.
Quem pode se candidatar?
Podem se candidatar pessoas com ensino fundamental completo, disponibilidade de horários e perfil proativo. Experiência anterior na função será vista como um diferencial.
Vagas por estado
- Amazonas (11)
- Bahia (56)
- Ceará (31)
- Distrito Federal (59)
- Espírito Santo (117)
- Goiás (119)
- Maranhão (10)
- Minas Gerais (964)
- Mato Grosso do Sul (45)
- Pará (18)
- Paraíba (2)
- Pernambuco (82)
- Piauí (1)
- Paraná (246)
- Rio de Janeiro (327)
- Rio Grande do Norte (5)
- Rio Grande do Sul (76)
- Santa Catarina (410)
- Sergipe (20)
- São Paulo (6.833)
- Tocantins (15)
