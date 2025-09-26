Menu
TRABALHO

Shopee abre 10 mil vagas de emprego e inclui oportunidades na Bahia

Vagas são um reforço nas operações é uma preparação para datas comemorativas, como o Natal e a Black Friday

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

26/09/2025 - 17:55 h
Podem se candidatar pessoas com ensino fundamental completo
A Shopee anunciou a abertura de mais de 10 mil vagas de emprego em todo o Brasil para reforçar sua operação no fim de ano, incuindo oportunidades na Bahia. As contratações incluem vagas temporárias e permanentes, em preparação para as grandes datas do varejo, como a Black Friday e o Natal.

Além da Bahia, as chances estão distribuídas em outros 19 estados, além do Distrito Federal, com possibilidade de inscrição diretamente pelo portal oficial da empresa.

As oportunidades contemplam tanto o setor logístico quanto áreas corporativas e os interessados podem se inscrever por meio do site de vagas da Shopee.

Quem pode se candidatar?

Podem se candidatar pessoas com ensino fundamental completo, disponibilidade de horários e perfil proativo. Experiência anterior na função será vista como um diferencial.

Vagas por estado

  • Amazonas (11)
  • Bahia (56)
  • Ceará (31)
  • Distrito Federal (59)
  • Espírito Santo (117)
  • Goiás (119)
  • Maranhão (10)
  • Minas Gerais (964)
  • Mato Grosso do Sul (45)
  • Pará (18)
  • Paraíba (2)
  • Pernambuco (82)
  • Piauí (1)
  • Paraná (246)
  • Rio de Janeiro (327)
  • Rio Grande do Norte (5)
  • Rio Grande do Sul (76)
  • Santa Catarina (410)
  • Sergipe (20)
  • São Paulo (6.833)
  • Tocantins (15)

Black Friday Contratação logística natal oportunidades Shopee Vagas de Emprego Vagas temporárias

x