Shopee abre 10 mil vagas de emprego e inclui oportunidades na Bahia

Podem se candidatar pessoas com ensino fundamental completo - Foto: Divulgação

A Shopee anunciou a abertura de mais de 10 mil vagas de emprego em todo o Brasil para reforçar sua operação no fim de ano, incuindo oportunidades na Bahia. As contratações incluem vagas temporárias e permanentes, em preparação para as grandes datas do varejo, como a Black Friday e o Natal.

Além da Bahia, as chances estão distribuídas em outros 19 estados, além do Distrito Federal, com possibilidade de inscrição diretamente pelo portal oficial da empresa.

As oportunidades contemplam tanto o setor logístico quanto áreas corporativas e os interessados podem se inscrever por meio do site de vagas da Shopee.

Quem pode se candidatar?

Podem se candidatar pessoas com ensino fundamental completo, disponibilidade de horários e perfil proativo. Experiência anterior na função será vista como um diferencial.

Vagas por estado