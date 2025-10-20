Camaçari vira palco da maior feira de ciência e tecnologia do país

O tema da edição 2025 é “Planeta Água: cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território” - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

A abertura da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) aconteceu nesta segunda-feira, 20, na Cidade do Saber, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O maior evento de popularização da ciência do Brasil segue até domingo, 26, com uma série de atividades voltadas ao fortalecimento da educação científica e inovação.

A cerimônia de abertura contou com apresentação cultural da artista Tila Alves. Estudantes das redes municipal e estadual participaram ativamente do evento, visitando os estandes da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), Centro Universitário Unifamec, Limpeza Pública de Camaçari (Limpec), Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) da UFBA, Belov Engenharia e do Laboratório Maker - todos com demonstrações, oficinas e experimentos interativos.

Entre as ações práticas, o público pôde participar de aferição de pressão arterial, limpeza de pele e testes de glicemia, além de atendimento psicológico gratuito.

No espaço da Unifamec, os estudantes de engenharia apresentaram o projeto de válvula para limpeza e funcionalidade da água. Já no estande da Limpec, a sustentabilidade esteve presente em pequenas ações. Com materiais como plástico, placas de ovos, palitos de picolé e tampinhas, foram criados brinquedos educativos e lúdicos, mostrando como materiais descartáveis podem ser reciclados.

Juventude, ciência e tecnologia

A importância da SNCT para o futuro profissional foi destacada pela estudante da Escola Municipal Edivaldo Machado Boaventura, Ana Beatriz.

“É a primeira vez que participo da Semana Nacional de Tecnologia e espero encontrar novas informações e novos aprendizados que vamos levar para a vida. Eu quero ser médica e esse evento vai agregar muito na minha carreira”.

Já o estudante Marcos Vinícius, da mesma unidade escolar, contou que é apaixonado por tecnologia desde a infância.

“Desde pequeno, sempre fui muito amarrado por tecnologia. Eu gosto de ficar assistindo vídeos de tecnologia, tenho vontade de desenvolver jogos e softwares. Então, para mim, é uma experiência incrível”.

A rede estadual foi representada pela turma do Colégio Estadual Polivalente de Camaçari. As estudantes Maria Eduarda e Isabela Brandão afirmaram que o evento valoriza os talentos locais e a sustentabilidade.

“Aqui em Camaçari a gente tem muitos talentos e com essas feiras a gente pode descobrir também diversos deles que são importantes para incentivar a tecnologia, a ciência dentro da sociedade, da nossa juventude”, disse Maria Eduarda.

“A escola já abrange esse assunto na sustentabilidade. Já tivemos cursos de energias renováveis, e é muito importante estar falando sobre esse assunto, que é, inclusive, um assunto mundial”, acrescentou Isabela.

Projetos que transformam

Entre os destaques da programação, está o trabalho da Enactus, organização sem fins lucrativos do ICTI-UFBA, apresentado pela estudante de Engenharia de Produção, Sarah Brasil. O projeto propõe o reaproveitamento do coco - abundante na região - para criação de bolsas sustentáveis (ecobags).

“No Brasil são gerados 2 bilhões de cocos por ano. Além disso, o coco demora mais de 8 anos para se decompor no meio ambiente. Então, vendo esse problema, pensamos: como o coco pode ser uma solução? O time da Enactus trouxe uma proposta que seria pegar essas fibras do coco, limpar, secar, tratar, transformar em tecido, costurar e confeccionar bolsas reutilizáveis, que são as famosas ecobags que muita gente conhece e usa no dia a dia”, explicou Sarah, destacando que o projeto incentiva a economia circular e o empreendedorismo sustentável.

Outro destaque foi o projeto “Modelando Matemática”, conduzido por Pedro Moreno, estudante de BI em Ciência, Tecnologia e Inovação.

“É um projeto matemático que visa ensinar matemática de formas diferentes. A gente traz jogos e outros modelos que acabam apresentando assuntos da matemática de forma mais interativa. Aqui a gente tem o quadrado mágico, que é um dos assuntos de matrizes. Temos a Torre de Hanói, e temos o adivinhando números, que é um jogo que você escolher um número de 1 a 63 e depois eu consigo adivinhar qual o número que você falou”, disse Pedro.

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult) também marcou presença com o Laboratório Maker da Cidade do Saber, que levou ao evento uma oficina interativa de programação em Scratch, abordando a temática central da SNCT, Planeta Água. Além disso, foram apresentados projetos tecnológicos criados no laboratório, com foco em tecnologias emergentes.

A programação ainda contou com a palestra “Rio Capivara: Ciência, Tecnologia e Inovação integrados à identidade local e sustentabilidade”, com Milton Sampaio; Casa Inteligente; oficinas de Robótica Subaquática, de pintura, e de materiais sustentáveis; demonstração de mergulho profissional; experiências imersivas em realidade virtual; e acessibilidade de obras do Museu de Arte Sacra.

Além disso, estiveram presentes estandes de instituições e iniciativas como a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Dia Mundial da Criatividade – World Creativity Day (WCD), Anicam e CETEP-RM.

Camaçari no circuito estadual da SNCT

Na Bahia, a SNCT é coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Além de Camaçari, o evento também percorre outros municípios baianos, como Salvador, Itaparica, Cruz das Almas, Lençóis e Juazeiro.

De acordo com a diretora de Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação da pasta, Elisângela dos Reis, escolher Camaçari para sediar a abertura foi estratégico.

“Nós já temos uma parceria com a Cidade do Saber, através do Programa Mais Ciência na Escola - que leva laboratórios de cultura maker para as escolas da educação básica, públicas, estaduais e municipais. Além disso, Camaçari tem quase 42km de costa. E o tema deste ano faz uma reflexão sobre os desafios impostos pelas mudanças climáticas e pela preservação dos oceanos”.

O tema da edição 2025 é “Planeta Água: cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”, uma reflexão sobre os desafios ambientais e a importância da preservação dos oceanos.

“Nós vamos discutir desde as bacias hidrográficas, as nascentes, a cultura oceânica e também, ter um olhar especial para o fenômeno da desertificação que afeta o território da Bacia do São Francisco. Toda a equipe da Secti vai estar distribuída em diferentes territórios do Estado, acompanhando a programação que vai desde rodas de conversa, atividades inmersivas, palestras, oficinas e diálogos com as comunidades tradicionais”, completou Elisângela.

Protagonismo das escolas

O secretário municipal de Educação, professor Márcio Neves, pontuou a evolução das ações e incentivo à ciência nas unidades escolares da rede.

“Montamos um núcleo para implantar a pesquisa, a ciência e as inovações nas unidades escolares. Depois, chamamos a Câmara de Vereadores para criarmos a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia. Passado essas fases já constituídas, começamos a implantar nas escolas os projetos em parceria com a Secti e com a Fiocruz para dar o suporte necessário para que a rede tivesse essa organização. Na próxima fase, vamos ampliar esses projetos nas outras unidades que ainda estão precisando desse suporte pedagógico”.

Essa iniciativa foi consolidada por meio do Projeto de Lei n⁰ 017/2025, de autoria da vereadora Neidinha (PT), que instituiu oficialmente a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação no calendário oficial do município.

“É o fomento à ciência, à tecnologia e à inovação que promove realmente essa curiosidade do estudante, transformando ela em conhecimento e mostrando a ele que ser pesquisador começa agora. E isso tem sido uma das nossas principais metas, mostrar que eles podem ser grandes cientistas”, acrescentou Márcio Neves.

A iniciativa está alinhada à Lei PopCiência Bahia, pioneira no Brasil ao tratar da popularização científica como política pública.

São parceiros do evento a Prefeitura de Camaçari; as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente (SEMA), Educação (SEC), Turismo (SETUR), Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI) e Comunicação Social (SECOM); além do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Comando do 2º Distrito Naval – Marinha do Brasil; Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF); UFBA; UNEB; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).