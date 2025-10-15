Menu
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Como fazer sementeira ecológica? Saiba no Descomplicando a Sustentabilidade

Iniciativa ensina como plantar em casa e ajudar o meio ambiente

Redação

Por Redação

15/10/2025 - 12:23 h
Elementos utilizados na produção da sementeira
Elementos utilizados na produção da sementeira

O ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, desta quarta-feira, 15, ensina como fazer uma sementeira ecológica de forma fácil e com materiais acessíveis. O vídeo completo com o passo a passo está disponível no Instagram @atardeeducacao.

De acordo com a coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, “essa prática simples está alinhada à ODS 12, que fala sobre consumo e produção responsáveis, e à ODS 15, que incentiva a proteção da vida terrestre”.

“Ou seja, você reduz o lixo, reutiliza materiais e ainda contribui pro meio ambiente”, acrescentou.

Para montar sua sementeira ecológica em casa, separe os seguintes materiais:

  • Um copo sustentável (ou reutilizável);
  • Terra vegetal ou substrato;
  • Sementes da sua escolha;
  • Um borrifador com água.

Passo a passo para montar sua sementeira

Passo 1: faça pequenos furinhos no fundo do copo para ajudar na drenagem;

Passo 2: coloque a terra até um pouco mais da metade;

Passo 3: adicione de uma a três sementes e cubra com uma camada fina de terra;

Passo 4: borrife água até umedecer bem;

Passo 5: coloque em um local com luz natural, mas sem sol direto nos primeiros dias.

“Em poucos dias, as sementes começam a germinar. E quando as mudinhas estiverem crescidas, é só transplantar para um vaso maior ou pro jardim”, explicou Márcia Firmino.

Descomplicando a Sustentabilidade educação ambiental meio ambiente sementeira ecológica

x