EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Como fazer sementeira ecológica? Saiba no Descomplicando a Sustentabilidade
Iniciativa ensina como plantar em casa e ajudar o meio ambiente
Por Redação
O ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, desta quarta-feira, 15, ensina como fazer uma sementeira ecológica de forma fácil e com materiais acessíveis. O vídeo completo com o passo a passo está disponível no Instagram @atardeeducacao.
De acordo com a coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, “essa prática simples está alinhada à ODS 12, que fala sobre consumo e produção responsáveis, e à ODS 15, que incentiva a proteção da vida terrestre”.
“Ou seja, você reduz o lixo, reutiliza materiais e ainda contribui pro meio ambiente”, acrescentou.
Para montar sua sementeira ecológica em casa, separe os seguintes materiais:
- Um copo sustentável (ou reutilizável);
- Terra vegetal ou substrato;
- Sementes da sua escolha;
- Um borrifador com água.
Passo a passo para montar sua sementeira
Passo 1: faça pequenos furinhos no fundo do copo para ajudar na drenagem;
Passo 2: coloque a terra até um pouco mais da metade;
Passo 3: adicione de uma a três sementes e cubra com uma camada fina de terra;
Passo 4: borrife água até umedecer bem;
Passo 5: coloque em um local com luz natural, mas sem sol direto nos primeiros dias.
“Em poucos dias, as sementes começam a germinar. E quando as mudinhas estiverem crescidas, é só transplantar para um vaso maior ou pro jardim”, explicou Márcia Firmino.
