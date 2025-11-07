Menu
SALVADOR

Semob reforça operação do transporte durante aplicação do Enem 2025

Enem acontece em Salvador no dias 9 e 16 de novembro

07/11/2025 - 11:02 h
O serviço de transporte público em Salvador vai ser reforçado pela Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) por conta da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 9 e 16 de novembro.

Entre 10h e 18h, o sistema de transporte coletivo contará com o reforço de 143 veículos, distribuídos entre 92 linhas e 21 terminais, como Acesso Norte, Pirajá, Mussurunga e Águas Claras, que facilitam o deslocamento dos candidatos até os locais de prova. O objetivo é garantir mais conforto e segurança para os estudantes que participarão do exame.

Além disso, equipes de fiscalização da Semob estarão nas ruas monitorando o fluxo de ônibus e de usuários, a fim de minimizar eventuais impactos no trânsito e assegurar a fluidez do transporte público.

Confira linhas que terão reforço na frota:

  1. 136 Lapa - Chame-Chame
  2. 137 Lapa – Barra Avenida/Barra
  3. 138 Lapa – Garibaldi/Ondina
  4. 140 Lapa - Rio Vermelho (Cardeal da Silva)
  5. 301 Terminal Acesso Norte - Alto do Peru
  6. 310 Barroquinha - Aeroporto
  7. 332 Fazenda Grande Retiro - Estação da Lapa
  8. 333 Fazenda Grande Retiro - Barroquinha/Brotas
  9. 339 Rodoviária Circular R-1
  10. 354 Terminal Acesso Norte - Capelinha
  11. 403 Lapa - Caixa D'Água
  12. 431 IAPI - Estação Hiper
  13. 805 Lapa - Pituba
  14. 933 Doron/Rio das Pedras - Praça da Sé
  15. 1026 Estação Mussurunga - Fazenda Grande 1/Boca da Mata
  16. 1036 Estação Mussurunga - Fazenda Grande 2/Jaguaripe/Cajazeiras
  17. 1042-01 Estação Mussurunga - Mussurunga 2 (L/J/H/I)
  18. 1054 Estação Mussurunga - Fazenda Grande 4/3/2
  19. 1067 Estação Mussurunga - Bosque das Bromélias
  20. 1069 Estação Mussurunga - Cassange/Boca da Mata
  21. 1073 Estação Mussurunga - Cajazeiras 11
  22. 1102 Cabula 6 - Lapa
  23. 1107 Terminal Acesso Norte - Tancredo Neves
  24. 1118 Terminal Acesso Norte - São Gonçalo
  25. 1123 Terminal Acesso Norte - Saboeiro/Estação Imbuí
  26. 1130 Cabula 6 - Ondina
  27. 1131 Cabula 6 - Sieiro R1
  28. 1133 Terminal Acesso Norte - Pernambués
  29. 1137 Pernambués - Barra
  30. 1141 Cabula 6 - Ribeira R1
  31. 1142 Cabula 6 - Ribeira R2
  32. 1154 Terminal Acesso Norte - Barbalho/Macaúbas
  33. 1156 Terminal Acesso Norte - Santa Mônica
  34. 1158 Terminal Acesso Norte - Conjunto Marback/Estação Imbuí
  35. 1163 Pernambués - Iguatemi
  36. 1215 Engomadeira - Lapa
  37. 1230 Sussuarana - Barra R1
  38. 1231 Sussuarana - Barra R2
  39. 1234 Mata Escura - Shopping da Bahia
  40. 1237 Jardim Santo Inácio - Estação Pirajá
  41. 1239 Mata Escura - Barra
  42. 1245 Mata Escura - Estação Pirajá
  43. 1247 Estação Pirajá/Conjunto Arvoredo - Imbuí
  44. 1248 Tancredo Neves - Iguatemi
  45. 1249 Jardim Santo Inácio - Iguatemi
  46. 1308 Castelo Branco - Iguatemi
  47. 1310 Estação Pirajá - CAB
  48. 1320 Pau da Lima - Nordeste
  49. 1321 São Marcos - Barroquinha
  50. 1324 Estação Pirajá - Sete de Abril
  51. 1327 Estação Pirajá - Baixa dos Sapateiros
  52. 1328 Estação Pirajá - Estação Mussurunga
  53. 1334 Sete de Abril - Lapa
  54. 1338 Estação Pirajá - Vila Canária
  55. 1340 Estação Pirajá - Barra 1
  56. 1341 Estação Pirajá - Barra 2
  57. 1346 Estação Pirajá - Itapuã
  58. 1347 Estação Pirajá - Pituba
  59. 1372 Jardim Nova Esperança/Vilamar - Comércio/Lapa
  60. 1374 Terminal Pituaçu - Vila dos Lagos
  61. 1383 Estação Pirajá - (Creche) Castelo Branco
  62. 1388 Estação Pirajá - Barra
  63. 1397 Estação Pirajá - Canabrava
  64. 1399 Estação Pirajá - Jardim Cajazeiras
  65. 1405 Estação Pirajá - Cajazeiras 8
  66. 1420-02 Boca da Mata - Iguatemi
  67. 1425 Fazenda Grande 4/Trobogy - Vale dos Rios
  68. 1436-02 Cajazeiras 11 - Iguatemi
  69. 1703 Pernambués - Iguatemi
  70. 1704 Terminal Águas Claras - Ceasa/Coração de Maria
  71. 1705 Terminal Águas Claras - Hospital Municipal/Boca da Mata
  72. 1706 Terminal Águas Claras - Palestina
  73. 1713 Terminal Águas Claras - Estação Pirajá (Castelo Branco)
  74. 1714 Terminal Águas Claras - Águas Claras
  75. 1715 Terminal Águas Claras - Fazenda Grande 2/3/4 R1
  76. 1716 Terminal Águas Claras - Fazenda Grande 4/3/2 R2
  77. 1721 Terminal Águas Claras - Cajazeiras 10

Veja os terminais que terão reforço:

  1. Vale das Pedrinhas
  2. Águas Claras
  3. Alto de Coutos
  4. Barbalho
  5. Boa Vista de São Caetano
  6. Massaranduba
  7. Pirajá Rua Velha
  8. Plataforma
  9. Rio Sena
  10. Terezinha
  11. Terminal Retiro
  12. Fazenda Coutos
  13. Mirantes
  14. Conjunto Pirajá
  15. Marechal Rondon
  16. Lapa
  17. Ribeira
  18. Vista Alegre
  19. Estação Pirajá
  20. Paripe Cocisa
  21. Estação Mussurunga

x