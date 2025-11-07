Semob reforça operação do transporte durante aplicação do Enem 2025

Transporte público de Salvador (ilustração) - Foto: Lucas Moura | Secom PMS

O serviço de transporte público em Salvador vai ser reforçado pela Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) por conta da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 9 e 16 de novembro.

Entre 10h e 18h, o sistema de transporte coletivo contará com o reforço de 143 veículos, distribuídos entre 92 linhas e 21 terminais, como Acesso Norte, Pirajá, Mussurunga e Águas Claras, que facilitam o deslocamento dos candidatos até os locais de prova. O objetivo é garantir mais conforto e segurança para os estudantes que participarão do exame.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, equipes de fiscalização da Semob estarão nas ruas monitorando o fluxo de ônibus e de usuários, a fim de minimizar eventuais impactos no trânsito e assegurar a fluidez do transporte público.

Confira linhas que terão reforço na frota:

136 Lapa - Chame-Chame 137 Lapa – Barra Avenida/Barra 138 Lapa – Garibaldi/Ondina 140 Lapa - Rio Vermelho (Cardeal da Silva) 301 Terminal Acesso Norte - Alto do Peru 310 Barroquinha - Aeroporto 332 Fazenda Grande Retiro - Estação da Lapa 333 Fazenda Grande Retiro - Barroquinha/Brotas 339 Rodoviária Circular R-1 354 Terminal Acesso Norte - Capelinha 403 Lapa - Caixa D'Água 431 IAPI - Estação Hiper 805 Lapa - Pituba 933 Doron/Rio das Pedras - Praça da Sé 1026 Estação Mussurunga - Fazenda Grande 1/Boca da Mata 1036 Estação Mussurunga - Fazenda Grande 2/Jaguaripe/Cajazeiras 1042-01 Estação Mussurunga - Mussurunga 2 (L/J/H/I) 1054 Estação Mussurunga - Fazenda Grande 4/3/2 1067 Estação Mussurunga - Bosque das Bromélias 1069 Estação Mussurunga - Cassange/Boca da Mata 1073 Estação Mussurunga - Cajazeiras 11 1102 Cabula 6 - Lapa 1107 Terminal Acesso Norte - Tancredo Neves 1118 Terminal Acesso Norte - São Gonçalo 1123 Terminal Acesso Norte - Saboeiro/Estação Imbuí 1130 Cabula 6 - Ondina 1131 Cabula 6 - Sieiro R1 1133 Terminal Acesso Norte - Pernambués 1137 Pernambués - Barra 1141 Cabula 6 - Ribeira R1 1142 Cabula 6 - Ribeira R2 1154 Terminal Acesso Norte - Barbalho/Macaúbas 1156 Terminal Acesso Norte - Santa Mônica 1158 Terminal Acesso Norte - Conjunto Marback/Estação Imbuí 1163 Pernambués - Iguatemi 1215 Engomadeira - Lapa 1230 Sussuarana - Barra R1 1231 Sussuarana - Barra R2 1234 Mata Escura - Shopping da Bahia 1237 Jardim Santo Inácio - Estação Pirajá 1239 Mata Escura - Barra 1245 Mata Escura - Estação Pirajá 1247 Estação Pirajá/Conjunto Arvoredo - Imbuí 1248 Tancredo Neves - Iguatemi 1249 Jardim Santo Inácio - Iguatemi 1308 Castelo Branco - Iguatemi 1310 Estação Pirajá - CAB 1320 Pau da Lima - Nordeste 1321 São Marcos - Barroquinha 1324 Estação Pirajá - Sete de Abril 1327 Estação Pirajá - Baixa dos Sapateiros 1328 Estação Pirajá - Estação Mussurunga 1334 Sete de Abril - Lapa 1338 Estação Pirajá - Vila Canária 1340 Estação Pirajá - Barra 1 1341 Estação Pirajá - Barra 2 1346 Estação Pirajá - Itapuã 1347 Estação Pirajá - Pituba 1372 Jardim Nova Esperança/Vilamar - Comércio/Lapa 1374 Terminal Pituaçu - Vila dos Lagos 1383 Estação Pirajá - (Creche) Castelo Branco 1388 Estação Pirajá - Barra 1397 Estação Pirajá - Canabrava 1399 Estação Pirajá - Jardim Cajazeiras 1405 Estação Pirajá - Cajazeiras 8 1420-02 Boca da Mata - Iguatemi 1425 Fazenda Grande 4/Trobogy - Vale dos Rios 1436-02 Cajazeiras 11 - Iguatemi 1703 Pernambués - Iguatemi 1704 Terminal Águas Claras - Ceasa/Coração de Maria 1705 Terminal Águas Claras - Hospital Municipal/Boca da Mata 1706 Terminal Águas Claras - Palestina 1713 Terminal Águas Claras - Estação Pirajá (Castelo Branco) 1714 Terminal Águas Claras - Águas Claras 1715 Terminal Águas Claras - Fazenda Grande 2/3/4 R1 1716 Terminal Águas Claras - Fazenda Grande 4/3/2 R2 1721 Terminal Águas Claras - Cajazeiras 10

Veja os terminais que terão reforço: