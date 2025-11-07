SALVADOR
Semob reforça operação do transporte durante aplicação do Enem 2025
Enem acontece em Salvador no dias 9 e 16 de novembro
Por Redação
O serviço de transporte público em Salvador vai ser reforçado pela Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) por conta da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 9 e 16 de novembro.
Entre 10h e 18h, o sistema de transporte coletivo contará com o reforço de 143 veículos, distribuídos entre 92 linhas e 21 terminais, como Acesso Norte, Pirajá, Mussurunga e Águas Claras, que facilitam o deslocamento dos candidatos até os locais de prova. O objetivo é garantir mais conforto e segurança para os estudantes que participarão do exame.
Além disso, equipes de fiscalização da Semob estarão nas ruas monitorando o fluxo de ônibus e de usuários, a fim de minimizar eventuais impactos no trânsito e assegurar a fluidez do transporte público.
Confira linhas que terão reforço na frota:
- 136 Lapa - Chame-Chame
- 137 Lapa – Barra Avenida/Barra
- 138 Lapa – Garibaldi/Ondina
- 140 Lapa - Rio Vermelho (Cardeal da Silva)
- 301 Terminal Acesso Norte - Alto do Peru
- 310 Barroquinha - Aeroporto
- 332 Fazenda Grande Retiro - Estação da Lapa
- 333 Fazenda Grande Retiro - Barroquinha/Brotas
- 339 Rodoviária Circular R-1
- 354 Terminal Acesso Norte - Capelinha
- 403 Lapa - Caixa D'Água
- 431 IAPI - Estação Hiper
- 805 Lapa - Pituba
- 933 Doron/Rio das Pedras - Praça da Sé
- 1026 Estação Mussurunga - Fazenda Grande 1/Boca da Mata
- 1036 Estação Mussurunga - Fazenda Grande 2/Jaguaripe/Cajazeiras
- 1042-01 Estação Mussurunga - Mussurunga 2 (L/J/H/I)
- 1054 Estação Mussurunga - Fazenda Grande 4/3/2
- 1067 Estação Mussurunga - Bosque das Bromélias
- 1069 Estação Mussurunga - Cassange/Boca da Mata
- 1073 Estação Mussurunga - Cajazeiras 11
- 1102 Cabula 6 - Lapa
- 1107 Terminal Acesso Norte - Tancredo Neves
- 1118 Terminal Acesso Norte - São Gonçalo
- 1123 Terminal Acesso Norte - Saboeiro/Estação Imbuí
- 1130 Cabula 6 - Ondina
- 1131 Cabula 6 - Sieiro R1
- 1133 Terminal Acesso Norte - Pernambués
- 1137 Pernambués - Barra
- 1141 Cabula 6 - Ribeira R1
- 1142 Cabula 6 - Ribeira R2
- 1154 Terminal Acesso Norte - Barbalho/Macaúbas
- 1156 Terminal Acesso Norte - Santa Mônica
- 1158 Terminal Acesso Norte - Conjunto Marback/Estação Imbuí
- 1163 Pernambués - Iguatemi
- 1215 Engomadeira - Lapa
- 1230 Sussuarana - Barra R1
- 1231 Sussuarana - Barra R2
- 1234 Mata Escura - Shopping da Bahia
- 1237 Jardim Santo Inácio - Estação Pirajá
- 1239 Mata Escura - Barra
- 1245 Mata Escura - Estação Pirajá
- 1247 Estação Pirajá/Conjunto Arvoredo - Imbuí
- 1248 Tancredo Neves - Iguatemi
- 1249 Jardim Santo Inácio - Iguatemi
- 1308 Castelo Branco - Iguatemi
- 1310 Estação Pirajá - CAB
- 1320 Pau da Lima - Nordeste
- 1321 São Marcos - Barroquinha
- 1324 Estação Pirajá - Sete de Abril
- 1327 Estação Pirajá - Baixa dos Sapateiros
- 1328 Estação Pirajá - Estação Mussurunga
- 1334 Sete de Abril - Lapa
- 1338 Estação Pirajá - Vila Canária
- 1340 Estação Pirajá - Barra 1
- 1341 Estação Pirajá - Barra 2
- 1346 Estação Pirajá - Itapuã
- 1347 Estação Pirajá - Pituba
- 1372 Jardim Nova Esperança/Vilamar - Comércio/Lapa
- 1374 Terminal Pituaçu - Vila dos Lagos
- 1383 Estação Pirajá - (Creche) Castelo Branco
- 1388 Estação Pirajá - Barra
- 1397 Estação Pirajá - Canabrava
- 1399 Estação Pirajá - Jardim Cajazeiras
- 1405 Estação Pirajá - Cajazeiras 8
- 1420-02 Boca da Mata - Iguatemi
- 1425 Fazenda Grande 4/Trobogy - Vale dos Rios
- 1436-02 Cajazeiras 11 - Iguatemi
- 1703 Pernambués - Iguatemi
- 1704 Terminal Águas Claras - Ceasa/Coração de Maria
- 1705 Terminal Águas Claras - Hospital Municipal/Boca da Mata
- 1706 Terminal Águas Claras - Palestina
- 1713 Terminal Águas Claras - Estação Pirajá (Castelo Branco)
- 1714 Terminal Águas Claras - Águas Claras
- 1715 Terminal Águas Claras - Fazenda Grande 2/3/4 R1
- 1716 Terminal Águas Claras - Fazenda Grande 4/3/2 R2
- 1721 Terminal Águas Claras - Cajazeiras 10
Veja os terminais que terão reforço:
- Vale das Pedrinhas
- Águas Claras
- Alto de Coutos
- Barbalho
- Boa Vista de São Caetano
- Massaranduba
- Pirajá Rua Velha
- Plataforma
- Rio Sena
- Terezinha
- Terminal Retiro
- Fazenda Coutos
- Mirantes
- Conjunto Pirajá
- Marechal Rondon
- Lapa
- Ribeira
- Vista Alegre
- Estação Pirajá
- Paripe Cocisa
- Estação Mussurunga
