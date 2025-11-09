Enem: trabalho voluntário garante suporte e acolhimento aos candidatos

- Foto: Maila Lima / Ag. A Tarde

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa neste domingo (9), com a aplicação da primeira etapa das provas, composta por 90 questões objetivas das áreas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. Em Salvador, voluntários realizam ações de acolhimento e apoio emocional para ajudar os participantes a chegarem mais tranquilos e confiantes aos locais de prova.

Projeto Help

Entre as iniciativas, o Projeto Help oferece momentos de descontração e escuta acolhedora. “Viemos com a ação de descompressão, que tem o saco de boxe e também uma escuta ativa. Porque às vezes o jovem vem para aqui naquela agonia pensando em vários monstros. Então a gente vai descompressar ele hoje, ou seja, deixar ele mais tranquilo, mais calmo para fazer essa prova. Porque não adianta chegar lá nervoso. Ele chega lá, vai esquecer tudo que aprendeu até aqui e mostrar para ele que tudo que ele fez até hoje foi válido”, explicou Sandra Souza Mercês, voluntária do projeto.

Ela acrescentou: “Nesse momento, eles vão estar aqui, a gente vai fazer a descompressão, vai dar uma fase motivacional para eles, vai ter um momento, se ele quiser conversar, tem aqui profissionais para conversar com eles também. Vai tomar uma água, dar uma risada... Porque é um momento tenso, já fiz, eu sei como é. Então, o que você precisa nesse momento é ter calma. Ter a calma que vai dar tudo certo.”

Força Jovem Universal

Outro grupo que participa da mobilização é o Força Jovem Universal, que busca inspirar e motivar os estudantes. “ Sabemos que o Enem é uma preparação do ano todo, em que eles passam estudando, fazendo sacrifícios para alcançar o sonho de entrar na universidade. Então estamos aqui para dizer que a nota dele não define quem ele é, e que todo o esforço que ele fez durante o ano vai ser recompensado. Queremos trazer força, ânimo e coragem, que são as palavras que separamos e pedimos para que eles escolham aquela que melhor define o que precisam para fazer essa prova”, afirmou Emily Lima, integrante do grupo.

Expectativas

Entre os candidatos que chegaram cedo aos locais de prova, o clima era de expectativa e esperança, como com Mariane Landim, 18 anos, que pretende cursar Biomedicina e se tornar perita criminal. "No primeiro dia de Enem eu estou com expectativas boas. Não estou tão nervosa quanto pensei que estaria, vamos que vamos”, afirmou entusiasmada.

Mariane Landim, 18 anos | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A candidata ao seu primeiro exame, Maria Stella dos Santos Andrade, 18 anos, que fazia o terceiro ano do Ensino Médio, e sua mãe, Patrícia Luz, 50, técnica de enfermagem, refletiram o clima de expectativa ao chegarem juntas para o local de prova na capital baiana. O objetivo da estudante é claro: cursar Enfermagem, o mesmo campo profissional da mãe, em um sonho que se tornou compartilhado pela família

Maria Stella, 18, e sua mãe, Patrícia, 50. | Foto: Maila Lima / Ag. A Tarde

Maria, que enfrentava o exame para valer pela primeira vez, não escondeu a apreensão. “É meu primeiro Enem, então eu estou bastante ansiosa”, afirmou a estudante, que mora na Estradas das Rainhas, em Salvador. Questionada sobre o futuro, ela revelou que a escolha de curso é inspirada em casa. “Eu quero fazer Enfermagem, como a minha mãe”, disse.

Acompanhando a filha até a entrada, Patrícia demonstrou um misto de apoio e nervosismo. Ela confirmou que a escolha da filha representa um sonho em comum. “É isso. Eu acho que é desígnio de Deus. Que sonho que vocês estão aí, [eu a] acompanho também até aqui na troca. Eu espero que dê tudo certo. Na verdade, eu estou mais ansiosa do que ela. Acordei cedão hoje. Espero que dê tudo certo em nome de Jesus. Não só pra ela, mas para as outras pessoas também, que dê tudo certo”, declarou a mãe.

Como a prova deste ano era "para valer", a estudante já tinha uma aposta forte para o tema da redação, o que demonstra sua preparação e acompanhamento dos debates atuais. “Eu acho que vai envolver Inteligência Artificial. O avanço da tecnologia em geral, hoje em dia”, apostou a jovem.

Horários

Os portões abrem ao meio-dia em todo o país e fecham pontualmente às 13h. Após esse horário, nenhum candidato poderá entrar. A prova começa às 13h30.

