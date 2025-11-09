Menu
ENEM

Portões do Enem são abertos no primeiro domingo de provas

Estudantes farão questões de Linguagens e Ciências Humanas e uma redação

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/11/2025 - 12:24 h
Shirley Stolze/ Ag A TARDE
Shirley Stolze/ Ag A TARDE -

Estão abertos os portões para os mais de 4 milhões de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizarem o primeiro dia de provas. A primeira prova conta com 90 questões objetivas, das disciplinas de Linguagens e Ciências Humanas, e uma redação.

Os portões abrem ao meio-dia em todo o Brasil e fecham pontualmente às 13h, proibindo a entrada de qualquer candidato que tente acessar os locais de prova após esse horário. A prova será iniciada às 13h30.

Tudo sobre Enem em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Enem 2025: Secretária de Educação acompanha chegada de estudantes
Enem: trabalho voluntário garante suporte e acolhimento aos candidatos
Enem 2025: saiba o que não pode faltar no dia da prova

Os estudantes terão 5 horas e 30 minutos para realizar a prova, com horário previsto para finalizar às 19 horas. Entretanto, a saída da sala é permitida a partir das 15h30, sem o caderno de questões. O caderno só poderá ser levado pelo candidato às 18h30, faltando 30 minutos para o fim da prova.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

x