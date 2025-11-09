Portões do Enem são abertos no primeiro domingo de provas

Shirley Stolze/ Ag A TARDE - Foto: Abertura dos portões do Colégio Estadual Central

Estão abertos os portões para os mais de 4 milhões de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizarem o primeiro dia de provas. A primeira prova conta com 90 questões objetivas, das disciplinas de Linguagens e Ciências Humanas, e uma redação.

Os portões abrem ao meio-dia em todo o Brasil e fecham pontualmente às 13h, proibindo a entrada de qualquer candidato que tente acessar os locais de prova após esse horário. A prova será iniciada às 13h30.

Tudo sobre Enem em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os estudantes terão 5 horas e 30 minutos para realizar a prova, com horário previsto para finalizar às 19 horas. Entretanto, a saída da sala é permitida a partir das 15h30, sem o caderno de questões. O caderno só poderá ser levado pelo candidato às 18h30, faltando 30 minutos para o fim da prova.