ENEM
Enem 2025 divulga tema da prova de Redação; saiba qual é
Prova está acontecendo desde as 13h30 deste domingo
Por Victoria Isabel
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) acaba de divulgar o tema da Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os milhões de estudantes que fazem a prova neste domingo, 9, se depararam com a seguinte proposta: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.
O tema segue a tradição do Enem em abordar questões de ordem social, científica, cultural ou política de grande relevância para o Brasil, exigindo dos candidatos a construção de um texto dissertativo-argumentativo.
O que o candidato precisa abordar?
A redação do Enem exige que o estudante demonstre cinco competências para alcançar a nota máxima de 1000 pontos. Para este tema, a proposta de redação demanda que o candidato:
Compreender o tema: Não pode haver fuga total ou parcial do tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.
Selecionar argumentos: Usar fatos, informações e opiniões que sustentem um ponto de vista sobre o problema.
Dominar a Norma Padrão: Apresentar um texto coeso e coerente, sem erros gramaticais graves.
Proposta de Intervenção (Solução): Apresentar uma solução detalhada para o problema, respeitando os Direitos Humanos.
