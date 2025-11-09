Enem 2025 divulga tema da prova de Redação; saiba qual é

Primeiro dia de provas encerra às 19h - Foto: Foto: Reprodução / IA / Gemini

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) acaba de divulgar o tema da Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os milhões de estudantes que fazem a prova neste domingo, 9, se depararam com a seguinte proposta: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

O tema segue a tradição do Enem em abordar questões de ordem social, científica, cultural ou política de grande relevância para o Brasil, exigindo dos candidatos a construção de um texto dissertativo-argumentativo.

O que o candidato precisa abordar?

A redação do Enem exige que o estudante demonstre cinco competências para alcançar a nota máxima de 1000 pontos. Para este tema, a proposta de redação demanda que o candidato:

Compreender o tema: Não pode haver fuga total ou parcial do tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

Selecionar argumentos: Usar fatos, informações e opiniões que sustentem um ponto de vista sobre o problema.

Dominar a Norma Padrão: Apresentar um texto coeso e coerente, sem erros gramaticais graves.

Proposta de Intervenção (Solução): Apresentar uma solução detalhada para o problema, respeitando os Direitos Humanos.