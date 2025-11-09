Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > educação > ENEM
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENEM

Enem 2025 divulga tema da prova de Redação; saiba qual é

Prova está acontecendo desde as 13h30 deste domingo

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/11/2025 - 14:09 h | Atualizada em 09/11/2025 - 17:20
Primeiro dia de provas encerra às 19h
Primeiro dia de provas encerra às 19h -

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) acaba de divulgar o tema da Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os milhões de estudantes que fazem a prova neste domingo, 9, se depararam com a seguinte proposta: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

O tema segue a tradição do Enem em abordar questões de ordem social, científica, cultural ou política de grande relevância para o Brasil, exigindo dos candidatos a construção de um texto dissertativo-argumentativo.

Tudo sobre Enem em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O que o candidato precisa abordar?

A redação do Enem exige que o estudante demonstre cinco competências para alcançar a nota máxima de 1000 pontos. Para este tema, a proposta de redação demanda que o candidato:

Compreender o tema: Não pode haver fuga total ou parcial do tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

Leia Também:

Ambulante aproveita primeiro dia de Enem para aumentar as vendas
Portões do Enem são abertos no primeiro domingo de provas
Enem 2025: Secretária de Educação acompanha chegada de estudantes

Selecionar argumentos: Usar fatos, informações e opiniões que sustentem um ponto de vista sobre o problema.

Dominar a Norma Padrão: Apresentar um texto coeso e coerente, sem erros gramaticais graves.

Proposta de Intervenção (Solução): Apresentar uma solução detalhada para o problema, respeitando os Direitos Humanos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Educação enem 2025 envelhecimento prova Redação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Primeiro dia de provas encerra às 19h
Play

Portões do Enem são abertos no segundo domingo de provas

Primeiro dia de provas encerra às 19h
Play

Secretária de Educação relata expectativas para segundo dia de Enem

x