Enem 2025: confira temas abordados no primeiro domingo de provas

O primeiro dia de provas do Enem 2025, neste domingo, 9, trouxe questões que refletiram debates atuais sobre desigualdade, gênero, meio ambiente, envelhecimento e religião. A primeira prova conta com 90 questões objetivas, das disciplinas de Linguagens e Ciências Humanas, e uma redação.

Entre os destaques, uma questão citou Paolla Oliveira e Margot Robbie para discutir os padrões de beleza impostos às mulheres, apontando como até figuras públicas são afetadas por cobranças estéticas. Ambas foram lembradas como exemplos de como o padrão de beleza ainda impacta a imagem pública das mulheres.

Outro eixo importante foi o envelhecimento da população brasileira, também abordado na redação, cujo tema foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. As informações são do G1.

A prova também trouxe questões sobre:

Saúde mental e inclusão no esporte, com referência à skatista Raíssa Leal;

Comparações entre trechos da Bíblia e do Alcorão, analisando visões sobre trabalho e ciência;

Os candidatos só poderão deixar o local de prova com o caderno após 18h30. A segunda etapa do Enem está marcada para o próximo domingo, com questões de matemática e ciências da natureza.