Enem 2025 reúne gerações e amplia número de participantes no país

Candidata Celeste, de 60 anos - Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

Em todo o Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 contou com mais de 4,8 milhões de inscritos confirmados, um aumento de 38% em relação a 2022. Em comparação com 2024, o aumento no número das inscrições foi de 11,22%. Na Bahia, o total corresponde a 428.019, sendo 103.317 estudantes concluintes do Ensino Médio da rede pública.

A faixa etária com mais inscrições confirmadas é a de 21 a 30 anos, com 89.458 participantes. Já os inscritos com mais de 60 anos somam 1.546.

Reunindo gerações, a primeira etapa do exame aconteceu neste domingo, 9. Além dos conteúdos de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias, os candidatos produziram uma redação com o tema: “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, que gerou identificação e reflexões diversas, especialmente por aproximar pessoas de diferentes faixas etárias dentro e fora das salas de aula.

A candidata Celeste, de 60 anos, prestou o exame pela quinta vez. Segundo ela, a proposta da redação aborda um assunto que conversa diretamente com sua realidade.

“O tema da redação foi legal. Falou do idoso, e precisa muito que toda a atenção seja voltada para o idoso, como é para a mulher e para as crianças também. Eu me achei representada”, disse, destacando que pretende cursar enfermagem.

“A cada tempo que passa está ficando melhor, né? Porque, pela quantidade de tempo que eu tenho feito - são cinco vezes, como eu falei -, a gente vai se familiarizando e vai tendo mais fé que vai passar”, afirmou, confiante.

Já a jovem Aiana de Lima dos Santos, 17 anos, encarou o tema com tranquilidade. “Estava tranquila em relação à redação. Foi muito falado. Todo mundo estava superestimando esse tema. Foi tranquilo, foi como deu, não foi como a gente gostaria, mas, dentro das condições, foi o que deu para fazer. E agora é só esperar o resultado, né?”.

Entre os últimos a deixar o local de prova, Lucas Elton, de 18 anos, também comentou a redação e o futuro.

“Achei o tema bom. Me perdi um pouco por culpa minha mesmo, mas eu achei o tema decente, o tema padrão que todo mundo estudou sobre a população idosa no Brasil, que está crescendo. Um tema comum, então, eu achei o tema bom”, contou.

A aplicação do Enem 2025 continuará no próximo domingo, 16, quando os participantes resolverão itens de Ciências da Natureza e Matemática.