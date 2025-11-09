Menu
HOME > educação > ENEM
NA MÉDIA

Primeiro dia de Enem teve abstenção de 27%, diz MEC

Percentual corresponde a 1,3 milhão de candidatos ausentes

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

09/11/2025 - 21:32 h
Nos locais de prova, portões foram fechados pontualmente às 13 horas
Dados preliminares divulgados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, apontam uma abstenção de 27% dos candidatos ao Enem no 1º dia de provas. O índice é ligeiramente superior ao registrado no ano passado, de 26,6%.

Dos 4,8 milhões de estudantes inscritos, cerca de 1,3 milhão não compareceram. As provas do Enem foram aplicadas em 1.804 municípios em todo o país. O segundo dia de provas ocorrerá no próximo domingo, dia 16 de novembro.

Neste primeiro dia, os candidatos tiveram 5 horas e 30 minutos para responder a 90 questões objetivas, referentes à área de Linguagens e Ciências Humanas, e uma redação em língua portuguesa.

O ministro Camilo afirmou que 3.240 participantes foram eliminados por não cumprirem as regras do Enem. Alguns se ausentaram da sala antes do horário permitido, outros deixaram o local de prova com o caderno de questões faltando mais der 30 minutos para o final da aplicação.

Professora baiana acerta tema da redação do Enem 2025
Enem 2025 reúne gerações e amplia número de participantes no país
Enem 2025: confira temas abordados no primeiro domingo de provas
De graça! Pizzaria distribui brotinho para estudantes que fizeram Enem

Casos excepcionais

O gabarito oficial do Enem será divulgado na próxima quinta-feira, 13. O ministro ressaltou que haverá a reaplicação do exame para candidatos afetados por problemas logísticos ou por questão de saúde nos dias 16 e 17 de dezembro.

Já os participantes de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, farão a prova em outra data. Por conta da COP30, que ocorre na capital do Pará até o dia 21, o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro para os candidatos desses municípios.

Os candidatos de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, também poderão fazer em outra data, devido aos danos provocados pelo tornado que destruiu 90% da cidade.

Abstenção Educação Enem MEC provas

x