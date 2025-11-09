Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRINDE ESPECIAL

De graça! Pizzaria distribui brotinho para estudantes que fizeram Enem

A ação acontecerá nos dois dias de prova, 9 e 16 de novembro

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/11/2025 - 13:25 h
Todas as franquias da pizzaria estão participando
Todas as franquias da pizzaria estão participando -

Os estudantes que realizarem a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão desfrutar de um brinde gratuito na Domino’s neste domingo, 9. A pizzaria dará pizzas de tamanho brotinho para todos aqueles que apresentarem o cartão de confirmação Enem 2025, seja físico ou digital.

A ação, chamada “E Nem é Brincadeira!”, será iniciada a partir das 17 horas. Os candidatos podem ir em qualquer uma das lojas da rede, que estão espalhadas por todo o Brasil, e escolher entre os sabores Queijo ou Calabresa.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Enem 2025: entenda como é calculada a nota das provas objetivas
Bahia emprega 4 mil policiais e bombeiros durante a Operação Enem 2025
Enem 2025: tudo o que você precisa saber sobre horários e regras

Os brindes serão entregues nos dias 9 e 16 de novembro, em todos os estados do Brasil, com exceção do Pará, onde as provas acontecem em 30 de novembro e 7 de dezembro, a ação será realizada nessas datas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

domino's Enem enem 2025

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Todas as franquias da pizzaria estão participando
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Todas as franquias da pizzaria estão participando
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Todas as franquias da pizzaria estão participando
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Todas as franquias da pizzaria estão participando
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

x