De graça! Pizzaria distribui brotinho para estudantes que fizeram Enem

Todas as franquias da pizzaria estão participando - Foto: Ilustrativa | Freepik

Os estudantes que realizarem a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão desfrutar de um brinde gratuito na Domino’s neste domingo, 9. A pizzaria dará pizzas de tamanho brotinho para todos aqueles que apresentarem o cartão de confirmação Enem 2025, seja físico ou digital.

A ação, chamada “E Nem é Brincadeira!”, será iniciada a partir das 17 horas. Os candidatos podem ir em qualquer uma das lojas da rede, que estão espalhadas por todo o Brasil, e escolher entre os sabores Queijo ou Calabresa.

Os brindes serão entregues nos dias 9 e 16 de novembro, em todos os estados do Brasil, com exceção do Pará, onde as provas acontecem em 30 de novembro e 7 de dezembro, a ação será realizada nessas datas.