ENEM 2025
Bahia emprega 4 mil policiais e bombeiros durante a Operação Enem 2025
O esquema de segurança será organizado de forma especial neste fim de semana
Por Franciely Gomes
Mais de 4 mil policiais e bombeiros foram empregados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) durante a Operação Enem 2025, na Bahia. O primeiro dia da prova acontece neste domingo, 9, e contará com um esquema de segurança especial.
As atividades da operação envolvem escolta dos malotes de provas, acompanhamento das rotas de distribuição definidas pelos Correios e execução do policiamento ostensivo e repressivo nos centros de armazenamento de provas, centro logístico, estações de transbordo e locais de aplicação da prova.
O Centro Integrado de Comando e Controle (CICCC) foi ativado às 6h, com representantes de diversos órgãos estaduais, municipais e empresas privadas. Ele seguirá ativo até as 23h, a fim de garantir comodidade e segurança para os candidatos, caso haja possíveis ocorrências.
