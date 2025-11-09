Tá viva? Japinha do CV é vista em passeio de moto com namorado

A morte da jovem é um mistério - Foto: Reprodução | Instagram

O mistério em torno da morte de Japinha do CV continua dando o que falar nas redes sociais. Apontada como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV), a jovem Maria Eduarda Santos foi vista em um passeio de moto com seu namorado, identificado como Nathan Nael.

Em um post, feito em seu novo perfil do Instagram nesta semana, a ruiva aparece passeando com o amado pela favela do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O local foi um dos alvos da megaoperação da cidade, que deixou cerca de 121 mortes, incluindo a própria Japinha nas informações iniciais.

Apesar de recente, o post não confirma se Maria Eduarda está viva ou não. Desde o início dos boatos em torno de sua morte, surgiram diversos perfis nas redes sociais compartilhando fotos dela, mas ainda não houve nenhum pronunciamento oficial sobre o falecimento.

O perfil oficial da jovem, que contava com mais de 600 mil seguidores, chegou a publicar um vídeo em que ela aparece reclamando da criação de páginas usando suas fotos e vídeos.

“É muito fake que ta tendo. Eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas, as pessoas são maldosas. Tem muita gente caindo em lábia de fake achando que sou eu. Por favor, não caiam. Eu só tenho esse perfil e o meu reserva, não tenho culpa de nada”, disse ela, porém ainda não há confirmação sobre quando o vídeo foi gravado.