Foragido da Justiça de Goiás é preso em destino turístico na Bahia

Um homem de 38 anos, foragido da Justiça de Goiás, foi preso na última sexta-feira, 7, no distrito de Morro de São Paulo, município de Cairu, durante uma ação da Delegacia Territorial local. O cumprimento do mandado de prisão foi realizado em parceria entre as Polícias Civis da Bahia e de Goiás.



De acordo com informações da Polícia Civil, o foragido possuía condenação definitiva em regime fechado pelo crime de roubo e era investigado por diversos assaltos ocorridos na cidade de Goiânia (GO). Ele estava escondido em Morro de São Paulo, onde foi localizado após troca de informações entre as unidades policiais dos dois estados.

O homem foi encaminhado para a cidade de Valença, onde permanece custodiado à disposição da Justiça e deverá ser recambiado para o Estado de Goiás.