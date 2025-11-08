BAHIA
Homens que usaram motos em sequestro de nutricionista são presos
As duas motocicletas usadas pelos suspeitos também foram apreendidas pelos policiais militares
Por Carla Melo
Dois homens suspeitos de usar motos no sequestro da nutricionista Tâmara Ferreira foram presos neste sábado, 8, pelo Policiamento Orientado pela Inteligência (POI), equipes do Batalhão Apolo da Polícia Militar.
As duas motocicletas usadas pelos suspeitos também foram apreendidas pelos policiais militares. Os indivíduos, que chegaram a confessar a participação na hora da abordagem, foram localizados nos bairros da Federação e do Garcia.
Os homens e as motos foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).
A PM informa que informações sobre suspeitos do sequestro podem ser enviadas através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O anonimato é garantido por lei.
