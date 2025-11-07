Nutricionista desaparece a caminho de evento em Salvador

Tâmara Ferreira - Foto: Reprodução/Instagram

A nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos, está desaparecida desde a noite de quinta-feira, 6, após sair para um evento em Salvador. Ela foi vista pela última vez deixando o edifício Mundo Plaza, no bairro Caminho das Árvores.

De acordo com in formações iniciais, Tâmara havia combinado de participar de um evento na Rua das Hortênsias, no bairro Pituba, mas não chegou ao local do evento. Por volta das 21h05, uma das amigas enviou uma nova mensagem perguntando se ela havia desistido de ir, mas Tâmara não respondeu, nem atendeu mais as ligações.

Segundo informações preliminares, o carro de Tâmara foi visto por volta das 3h30, na região da Baixinha do Santo Antônio.

Reconhecida nas redes sociais por conteúdos sobre saúde e bem-estar, Tâmara soma mais de 23 mil seguidores no Instagram.

| Foto: Divulgação

A Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP Salvador) investiga o desaparecimento da nutricionista. Segundo familiares, ela saiu de um edifício empresarial dirigindo veículo próprio.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da nutricionista pode entrar em contato pelos telefones 181 (Disque Denúncia) ou 190 (Polícia Militar).