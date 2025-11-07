Homem que aterrorizava pessoas com cachorro é preso na Graça

Momento da prisão do suspeito no bairro da Graça - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Um homem em situação de rua foi preso na manhã desta sexta-feira, 7, no bairro da Graça em Salvador. Identificado pelo codinome 'Índio', o rapaz tinha por hábito usar cães para aterrorizar as pessoas que moram no bairro.

Ele foi detido em uma ação conjunta da Polícia Militar, por meio da 11ª CIPM, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal. O suspeito costumava ameaçar comerciantes e moradores que não davam dinheiro a ele quando estacionavam os carros na região do bairro da Graça.

O rapaz chegou a ameaçar o funcionário de um estabelecimento comercial que fez uma denúncia contra ele. Índio já havia sido preso anteriormente e agora seguiu para a Central de Flagrantes no bairro dos Barris onde serão tomadas as medidas cabíveis.

De acordo com a Polícia Civil, o homem é acusado de acusado de quatro crimes e uma contravenção penal. Ainda segundo as investigações, pessoas eram ameaçadas e impedidas de transitar pela Avenida Euclides da Cunha, na Graça, pelo homem que utilizava cachorros para atacar as vítimas. Alvo de mais de 10 denúncias, registradas na 14ª DT/Barra, ele é acusado dos crimes de lesão corporal, perigo para a vida ou saúde de outrem, dano ao patrimônio público e a contravenção penal de perturbação do sossego.

A ação contou com a atuação de guarnições da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e do Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Guarda Civil Municipal. O investigado passará por exames de lesões corporais e seguirá preso à disposição da Justiça.