Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem que aterrorizava pessoas com cachorro é preso na Graça

Morador de rua foi detido em ação conjunta da PM, GCM e Civil

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

07/11/2025 - 6:28 h | Atualizada em 07/11/2025 - 6:53
Momento da prisão do suspeito no bairro da Graça
Momento da prisão do suspeito no bairro da Graça -

Um homem em situação de rua foi preso na manhã desta sexta-feira, 7, no bairro da Graça em Salvador. Identificado pelo codinome 'Índio', o rapaz tinha por hábito usar cães para aterrorizar as pessoas que moram no bairro.

Ele foi detido em uma ação conjunta da Polícia Militar, por meio da 11ª CIPM, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal. O suspeito costumava ameaçar comerciantes e moradores que não davam dinheiro a ele quando estacionavam os carros na região do bairro da Graça.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O rapaz chegou a ameaçar o funcionário de um estabelecimento comercial que fez uma denúncia contra ele. Índio já havia sido preso anteriormente e agora seguiu para a Central de Flagrantes no bairro dos Barris onde serão tomadas as medidas cabíveis.

Leia Também:

Mãe de Yasmin desabafa após morte da filha de 12 anos: "Despedindo"
Corpo é encontrado em terreno de construção em Salvador
Segundo suspeito pela morte de comerciante é preso em Salvador

De acordo com a Polícia Civil, o homem é acusado de acusado de quatro crimes e uma contravenção penal. Ainda segundo as investigações, pessoas eram ameaçadas e impedidas de transitar pela Avenida Euclides da Cunha, na Graça, pelo homem que utilizava cachorros para atacar as vítimas. Alvo de mais de 10 denúncias, registradas na 14ª DT/Barra, ele é acusado dos crimes de lesão corporal, perigo para a vida ou saúde de outrem, dano ao patrimônio público e a contravenção penal de perturbação do sossego.

A ação contou com a atuação de guarnições da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e do Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Guarda Civil Municipal. O investigado passará por exames de lesões corporais e seguirá preso à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

graça Índio prisão Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Momento da prisão do suspeito no bairro da Graça
Play

Vídeo: corpo aparece boiando em praia de Salvador

Momento da prisão do suspeito no bairro da Graça
Play

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

Momento da prisão do suspeito no bairro da Graça
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Momento da prisão do suspeito no bairro da Graça
Play

Vídeo: traficante que vendia drogas por app é preso na RMS

x