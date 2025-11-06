Menu
POLÍCIA
FEMINICÍDO

Segundo suspeito pela morte de comerciante é preso em Salvador

Polícia diz que ele é coautor do crime; ex-namorado da mulher já está preso

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

06/11/2025 - 21:44 h
Um homem, de 23 anos, foi preso nesta quinta-feira, 6, no bairro de Narandiba, em Salvador, suspeito de participar do assassinato da comerciante Fabiana Correia Cardoso, 43. Embora a Polícia Civil investigue o caso como homicídio, o corpo dela ainda não foi localizado.

Fabiana está desaparecida desde o dia 11 de setembro, quando foi vista pela última vez, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário.

Segundo informações da PC, o homem, que não teve o nome revelado, ajudou João Pedro Souza Silva, ex-namorado da vítima, no crime. João está preso desde o dia 21 de outubro e confessou ter matado a mulher.

Familiares da comerciante contaram que ela e João Pedro tiveram um relacionamento de cerca de quatro meses. Durante esse período, Fabiana chegou a vender um apartamento e abrir um mercado para morar com o suspeito. Após o desaparecimento, a família encontrou a casa da vítima vazia, com pertences deixados para trás.

Ainda conforme os parentes, antes de ser levada pelos suspeitos, Fabiana foi agredida dentro do mercado, colocada desacordada em um balde e levada para o bairro de Mussurunga. A polícia ainda não confirmou essa versão. A família suspeita que o crime tenha motivação financeira.

Durante as buscas pela mulher, os investigadores encontraram vestígios de sangue no local para onde ela teria sido levada. A polícia aguarda resultados de exames para confirmar se o sangue é realmente dela.

Os investigadores tambpém aguardam o resultado da perícia nos celulares de João Pedro e da atual namorada dele. Os aparlhos foram apreendidos no dia 21 de outubro.

O segundo suspeito foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) para interrogatório, passou por exames legais e segue custodiado na Delegacia dos Barris à disposição da Justiça.

