FEMINICÍDO
Segundo suspeito pela morte de comerciante é preso em Salvador
Polícia diz que ele é coautor do crime; ex-namorado da mulher já está preso
Por Andrêzza Moura
Um homem, de 23 anos, foi preso nesta quinta-feira, 6, no bairro de Narandiba, em Salvador, suspeito de participar do assassinato da comerciante Fabiana Correia Cardoso, 43. Embora a Polícia Civil investigue o caso como homicídio, o corpo dela ainda não foi localizado.
Fabiana está desaparecida desde o dia 11 de setembro, quando foi vista pela última vez, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário.
Segundo informações da PC, o homem, que não teve o nome revelado, ajudou João Pedro Souza Silva, ex-namorado da vítima, no crime. João está preso desde o dia 21 de outubro e confessou ter matado a mulher.
Familiares da comerciante contaram que ela e João Pedro tiveram um relacionamento de cerca de quatro meses. Durante esse período, Fabiana chegou a vender um apartamento e abrir um mercado para morar com o suspeito. Após o desaparecimento, a família encontrou a casa da vítima vazia, com pertences deixados para trás.
Ainda conforme os parentes, antes de ser levada pelos suspeitos, Fabiana foi agredida dentro do mercado, colocada desacordada em um balde e levada para o bairro de Mussurunga. A polícia ainda não confirmou essa versão. A família suspeita que o crime tenha motivação financeira.
Durante as buscas pela mulher, os investigadores encontraram vestígios de sangue no local para onde ela teria sido levada. A polícia aguarda resultados de exames para confirmar se o sangue é realmente dela.
Os investigadores tambpém aguardam o resultado da perícia nos celulares de João Pedro e da atual namorada dele. Os aparlhos foram apreendidos no dia 21 de outubro.
Leia Também:
O segundo suspeito foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) para interrogatório, passou por exames legais e segue custodiado na Delegacia dos Barris à disposição da Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes