Enem 2025 mobiliza estudantes em todo o país a partir deste domingo - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será aplicada neste domingo, 9, em quase todo o Brasil. As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, devido à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), de 10 a 21 de novembro. Nas três cidades paraenses, os candidatos farão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Para apoiar os estudantes nesta reta final, a Secretaria da Educação da Bahia (SEC) promoveu nesta quinta-feira, 6, o 'Aulão Prepara Enem', dedicado às principais áreas de conhecimento cobradas na prova. O evento, realizado na Arena A TARDE, em Salvador, reuniu mais de dois mil estudantes em um clima de entusiasmo e foco.

Expectativa e confiança

Aulão do Enem na Arena A TARDE marcou a contagem regressiva para as provas | Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Em entrevista a A TARDE, os participantes destacaram que a ansiedade e a expectativa estão em alta.

“Eu vou chegar grandão no Enem. Tô muito ansioso porque é meu primeiro exame, mas também estou muito confiante. Estou estudando muito”, contou Kauê Pablo Silva, de 19 anos, do Colégio Estadual Luis Viana.

As estudantes Luiza Nascimento, de 17 anos, e Ludmila Dantas, de 18, do Colégio Mário Augusto Teixeira de Freitas, também destacaram a expectativa para o grande dia.

“Estou na expectativa de ter um bom resultado para conseguir ser aprovada na faculdade que eu quero", disse Ludmila.

“Já separei todos os documentos e lanches desde segunda-feira”, acrescentou Luiza.

Neste domingo, 9, os estudantes farão as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. No domingo seguinte, dia 16, será a vez das provas de Ciências da Natureza e Matemática, totalizando 180 questões objetivas.

Horários de aplicação

Portões abrem: 12h

Fecham: 13h (sem tolerância)

Início da prova: 13h30

Duração

1º dia (9/11): até 19h (5h30 de prova)

2º dia (16/11): até 18h30 (5h de prova)

A saída da sala é permitida a partir das 15h30, mas o caderno de questões só pode ser levado nos 30 minutos finais do exame.

O que levar?

Documento oficial com foto, cartão de confirmação e a caneta preta esferográfica transparente. É permitido comer e beber durante a prova, desde que os itens sejam vistoriados pelo chefe de sala.