Arena A TARDE se transforma em sala de aula e palco musical durante Aulão Prepara Enem

- Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Mais que um espaço cultural, a Arena A TARDE, em Salvador, se tornou um centro de aprendizado e inspiração nesta quinta-feira, 6, com o evento inédito ‘Aulão Prepara Enem’, voltado para estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual.

O encontro reuniu mais de dois mil jovens em uma programação que combinou aulas com professores de destaque nacional, orientações práticas para a reta final de estudos e momentos de descontração.

A transmissão ao vivo pelo canal Educação Bahia, no YouTube, e a cobertura completa do Grupo A TARDE ampliaram o alcance do evento, permitindo que estudantes de toda a Bahia acompanhassem as dicas para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, que começa neste domingo, 9.

O Aulão Prepara Enem foi promovido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) e contou com a participação de professores renomados, como Noslen Borges (Língua Portuguesa), Vina Queiroz (Redação), Wagner Aguiar (Matemática) e Éric Barreto (Química), além do relato inspirador do estudante de Medicina da UEFS, Matheus Moreira, que compartilhou suas estratégias de estudo e superação.

Durante o evento, foram distribuídos kits de lanche, vales para compra de água, além de estrutura completa de banheiros químicos e ambulâncias, garantindo conforto e segurança aos participantes.

Cultura e educação se abraçam

Além do conteúdo acadêmico, a programação ganhou energia e ritmo com os shows de Buja Ferreira, da Timbalada, e Rafa Chagas, atraindo aplausos e engajamento dos estudantes entre uma aula e outra.

Para Buja, a música se conecta diretamente com a educação. “Eu e Rafa temos uma história, cantamos hoje na Timbalada e a Timbalada é a nossa faculdade musical. Nós viemos de comunidades e somos representantes de comunidades. Esse lugar aqui é nosso. Temos que incentivar os jovens. Hoje eu tenho um projeto de música na escola, para motivar os jovens. Se eu conseguir, se Rafa conseguir, eles também podem chegar. E o ENEM é um espaço para o futuro. A música e os estudos se somam, desenvolvendo a criatividade para um futuro melhor. Só a educação pode mudar o mundo”, destaca o cantor.

| Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Rafa Chagas reforçou a importância da combinação entre cultura e dedicação nos estudos. “Primeiramente, a cultura e a educação se unem na questão da dedicação e da verdade. Quando trabalhamos com música e verdade, tudo fica mais leve. Eu venho de comunidade periférica, sempre tive acesso à música e à educação. A música sempre me aproximou dos estudos. Nas escolas, encontrei rodas de amigos, tocadas de violão, composições, e isso me fortaleceu para hoje ser o artista que sou, compositor de sucessos de Léo Santana, Anitta e Iza. Hoje, estar neste palco é uma grande honra, porque vejo jovens buscando experiência com arte e dedicação”, conclui.