Educação de Jovens e Adultos é destaque no 'Aulão Prepara Enem'

José Henrique Aguiar ao lado da professora Marta Oliveira - Foto: Divulgação

Com o sonho de cursar Engenharia Civil, o estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA), José Henrique Aguiar, 59 anos, marcou presença no 'Aulão Prepara Enem', realizado nesta nesta quinta-feira, 6, na Arena A TARDE, em Salvador.

“O meu sonho é fazer Engenharia Civil porque eu quero fazer esse negócio para mim. Eu gostei muito do evento. Esse evento foi muito bom. Foi a minha primeira vez e estou aprendendo muito”.

Para a professora de Língua Portuguesa, Marta Oliveira, do Colégio Estadual Dona Mora Guimarães, na capital baiana, o propósito da EJA é oportunizar sonhos.

“Às vezes, por algum motivo, o estudante para de estudar. Mas, o importante disso tudo é o querer, e quando eles chegam na escola, a gente acolhe e faz com que eles acreditem, voltem a acreditar nos sonhos e isso é um grande recomeço. E hoje, eles estão aqui como uma forma também de esperança, de ingressar dentro de uma universidade através do Enem”, disse.

Assim como seu José, mais de dois mil alunos da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual participaram do Aulão. No local, estiveram presentes professores de destaque nacional, como:

Noslen Borges, referência em Língua Portuguesa;

Vina Queiroz, especialista em Redação;

Wagner Aguiar, mestre em Matemática pela UFBA;

Éric Barreto, das áreas de Química e Matemática, pós-graduado em Ensino de Química e em Ensino Lúdico.

O evento ainda incluiu o relato inspirador de Matheus Moreira, estudante de Medicina da UEFS, que compartilhou suas estratégias de estudo e superação.

Enem acontece neste domingo em quase todo o Brasil

O Enem 2025 será aplicado em duas etapas: neste domingo, 9, com as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação; e no domingo seguinte, dia 16, com Ciências da Natureza e Matemática, totalizando 180 questões objetivas.

As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, devido à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), de 10 a 21 de novembro. Nas três cidades paraenses, os candidatos farão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Horários de aplicação

Portões abrem: 12h

Fecham: 13h (sem tolerância)

Início da prova: 13h30

Duração

1º dia (9/11): até 19h (5h30 de prova)

2º dia (16/11): até 18h30 (5h de prova)

A saída da sala é permitida a partir das 15h30, mas o caderno de questões só pode ser levado nos 30 minutos finais do exame.

O que levar?

Documento oficial com foto, cartão de confirmação e a caneta preta esferográfica transparente. É permitido comer e beber durante a prova, desde que os itens sejam vistoriados pelo chefe de sala.