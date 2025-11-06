CRIME?
Corpo é encontrado em terreno de construção em Salvador
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e confirmaram o óbito no local
Por Leilane Teixeira
Um corpo foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 6, dentro de uma construção abandonada localizada naRua Silveira Martins, no bairro do Cabula, em Salvador.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e confirmaram o óbito no local.
O que se sabe até agora?
- O corpo estava em um terreno pertencente a uma obra abandonada;
- A 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) isolou a área;
- O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e encaminhou o corpo ao IML Nina Rodrigues;
- A causa da morte será determinada após exames periciais;
- Segundo a polícia, não havia marcas aparentes de violência.
Investigação
O caso está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deve investigar as circunstâncias da morte e identificar a vítima.
