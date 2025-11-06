Casal mata freira a tesouradas e rouba R$ 50 mil

Após matar a freira, casal roubou o celular dela e vendeu para comprar motocicleta - Foto: Reprodução Polícia Civil São Paulo

Após quase três meses de buscas, a Polícia Civil de São Paulo conseguiu localizar e prender, na manhã da terça-feira, 4, um casal suspeito de matar e roubar a freira Maria Aparecida Vieira, de 69 anos. A idosa foi assassinada a tesouradas, em agosto, dentro da própria casa, em Itapetininga, no interior paulista.

As investigações apontaram que a religiosa tinha alugado um quarto da residência onde morava para os suspeitos, de 20 e 25 anos. Segundo informações da polícia, a dupla assumiu ter roubado R$ 50 mil da vítima.

No entanto, somente a mulher confessou ter matado a freira com golpes de tesoura no pescoço. O homem negou ter participado diretamente do assassinato, mas revelou ter influenciado a mulher a cometer o crime.

Logo após o crime, eles fugiram e venderam o celular de Maria Aparecida para comprar uma motocicleta à vista. A polícia descobriu ainda que eles estavam com o aluguel atrasado e haviam desocupado o imóvel poucos dias antes.

O caso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG). O casal segue na cadeia pública da região e permanece à disposição da Justiça.