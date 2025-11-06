PF segue Moraes e avança contra facções no Rio de Janeiro

Polícia Federal abre inquérito contra facções - Foto: Divulgação | Arquivo

A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar a atuação de facções criminosas e milícias no estado do Rio de Janeiro. A decisão, anunciada nesta quinta-feira, 6, segue uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Foco do inquérito

Segundo publicação na página oficial do governo federal no Instagram, o inquérito terá como foco de investigação a estrutura de supostos esquemas de lavagem de dinheiro das organizações criminosas, assim como a infiltração do crime na estrutura do poder público.

"Agora, com mais agentes e instrumentos de investigação, a Polícia Federal vai jogar ainda mais duro com o crime organizado. Um passo decisivo para derrotar as facções que desafiam o poder do Estado no Rio de Janeiro", diz trecho da publicação do governo federal nas redes sociais.

Próximos passos

Na manhã desta quinta-feira, 6, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou a abertura do inquérito, sem detalhar os próximos passos que serão adotados pela instituição.

Ministro Alexandre de Moraes | Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

"Já instauramos inquérito policial nos termos da decisão, e agora a partir da decisão do relator já estamos produzindo conhecimento", afirmou em conversa com a imprensa.

Autor do pedido de investigação, Alexandre de Moraes pontuou que pediu as imagens de operações recentes realizadas pelas forças de segurança do Rio de Janeiro, medida que tem como objetivo apurar possíveis situações de uso excessivo da força policial.

Além disso, Moraes ainda citou a necessidade de retomada dos territórios dominados pelo crime organizado no Rio de Janeiro.

“O Estado deve entrar para ficar. Não há segurança pública duradoura sem ocupar e devolver esses espaços à população", pontuou o ministro do STF, durante audiência para debater as operações policiais no estado.