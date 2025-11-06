Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CNH

Rui Costa confirma lançamento de programa que 'acaba' com autoescolas

Proposta visa reduzir os custos e simplificar o processo de habilitação

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

06/11/2025 - 16:34 h | Atualizada em 12/11/2025 - 15:27
Rui Costa celebra a aprovação da isenção do IR, durante agenda na Cidade Baixa
Rui Costa celebra a aprovação da isenção do IR, durante agenda na Cidade Baixa -

O decreto que facilitará o acesso de motoristas e condutores de motocicletas à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), aposta do Ministério do Transporte, deve ser lançado ainda em novembro. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 6, pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), durante agenda em Salvador.

Na prática, a proposta extingue a obrigatoriedade de frequentar os Centros de Formação de Condutores (CFCs), ou autoescolas, para obtenção da CNH. Um levantamento do Ministério dos Transportes mostrou que o custo da autoescola varia de 61% a 87% da despesa para tirar a CNH dependendo do estado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Agora em novembro tem outra medida também que tem um amplo apoio popular, que é a medida de flexibilizar como as pessoas se preparam para retirar a carteira de motorista. 20 milhões de CPFs possuem motos, possuem carros, mas não possuem a carteira, porque a carteira custa R$ 3.500, R$ 4.000, até R$ 5.000 em alguns estados, e por isso nós vamos flexibilizar
Rui Costa, ministro da Casa Civil

“Assim como não se exige curso para fazer vestibular, não será exigido para tirar carteira de motorista. Se a pessoa fez um curso online, estudou e está preparada para fazer o teste, ele pode fazer o teste. Se for aprovado, ele pode dirigir. Com isso, a gente deve reduzir drasticamente o custo que as pessoas têm para tirar habilitação, e a gente vai propiciar que 20 milhões de pessoas entrem na legalidade, tirem sua carteira e parem de eventualmente viver na ilegalidade”, reforçou Rui Costa.

Um trunfo do presidente Lula

A medida tem forte apelo eleitoral e é vista como mais um trunfo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a sua reeleição em 2026.

Em contrapartida, as autoescolas se mobilizaram em protesto contra a proposta. Eles argumentam que a medida prejudicará a segurança no trânsito e colocará em risco mais de 300 mil empregos.

Leia Também:

CNH gratuita e bicicleta elétrica? Estudantes já podem se inscrever no Prêmio ‘Trânsito de Ideias’
Governo estuda reduzir aulas práticas da CNH de 20 para 2 horas
CNH: autoescola deve deixar de ser obrigatória ainda em 2025

Isenção do IR

Na ocasião, Rui Costa também comemorou a aprovação no Senado da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

“Essa é uma grande vitória, eu diria, de 90% da população que ganha até essa faixa salarial, não só beneficiado, quem ganha até R$5 mil, porque quem ganha até R$ 7 mil também vai ter uma expressiva redução do valor que paga. Isso chama-se justiça fiscal, justiça tributária”, celebrou.

Imagem ilustrativa da imagem Rui Costa confirma lançamento de programa que 'acaba' com autoescolas
| Foto: Cássio Moreira/Ag. A TARDE

*Com informações do repórter Cássio Moreira

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autoescolas cnh motoristas segurança no trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rui Costa celebra a aprovação da isenção do IR, durante agenda na Cidade Baixa
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Rui Costa celebra a aprovação da isenção do IR, durante agenda na Cidade Baixa
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Rui Costa celebra a aprovação da isenção do IR, durante agenda na Cidade Baixa
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Rui Costa celebra a aprovação da isenção do IR, durante agenda na Cidade Baixa
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

x