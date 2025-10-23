MANIFESTAÇÃO
Autoescolas protestam contra regra do governo na Av. Paralela
A mobilização é pacífica e acontece também em outros três estados
Por Carla Melo
Funcionários e donos de diversas autoescolas de Salvador interditaram uma via na Avenida Paralela na manhã desta quinta-feira, 23, em protesto contra a nova regra do Governo Federal que tira a obrigação de autoescolas para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A mobilização pacífica, que iniciou na região de Itapuã, no Parque de Exposições interditou parte da via da Avenida Luís Viana Filho, em direção ao Centro Administrativo da Bahia (CAB). A mobilização é nacional e acontece paralelamente no Rio de Janeiro, São Paulo e Piauí.
"Não deixaremos que essa proposta vá em frente, não deixaremos que 300 mil trabalhadores percam suas fontes de renda. Não deixaremos que mais pessoas morram no trânsito", disse o Sindicato dos Instrutores e Empregados em Centros de Formação de Condutores de Veículos Automotores da Bahia (Siepaeba)
Nova regra para CNH
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já autorizou o início do processo que pode resultar no fim da exigência de autoescola para tirar a CNH. Com essa decisão, foi aberta uma consulta pública que ficará disponível até 2 de novembro;
Depois dessa fase, ainda serão necessárias outras etapas, como discussões no Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
O projeto, que está em consulta pública pela plataforma Participa + Brasil, prevê inúmeras mudanças no processo atual para obtenção do documento, que pode chegar a custar R$4.200 e tem duração de quase um ano de preparação.
