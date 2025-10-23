Autoescolas protestam contra regra do governo na Av. Paralela

A mobilização iniciou na região de Itapuã e segue em direção ao centro - Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

Funcionários e donos de diversas autoescolas de Salvador interditaram uma via na Avenida Paralela na manhã desta quinta-feira, 23, em protesto contra a nova regra do Governo Federal que tira a obrigação de autoescolas para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A mobilização pacífica, que iniciou na região de Itapuã, no Parque de Exposições interditou parte da via da Avenida Luís Viana Filho, em direção ao Centro Administrativo da Bahia (CAB). A mobilização é nacional e acontece paralelamente no Rio de Janeiro, São Paulo e Piauí.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Não deixaremos que essa proposta vá em frente, não deixaremos que 300 mil trabalhadores percam suas fontes de renda. Não deixaremos que mais pessoas morram no trânsito", disse o Sindicato dos Instrutores e Empregados em Centros de Formação de Condutores de Veículos Automotores da Bahia (Siepaeba)

Nova regra para CNH

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já autorizou o início do processo que pode resultar no fim da exigência de autoescola para tirar a CNH. Com essa decisão, foi aberta uma consulta pública que ficará disponível até 2 de novembro;

Depois dessa fase, ainda serão necessárias outras etapas, como discussões no Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O projeto, que está em consulta pública pela plataforma Participa + Brasil, prevê inúmeras mudanças no processo atual para obtenção do documento, que pode chegar a custar R$4.200 e tem duração de quase um ano de preparação.