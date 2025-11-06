Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÃO NA JUSTIÇA

TJ-BA divulga lista de candidatos à presidência; veja os nomes

Eleição que vai definir a composição da próxima Mesa Diretora será realizada no dia 19 de novembro

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

06/11/2025 - 16:01 h
Quatro candidatos estão inscritos para a disputa à presidência do TJ-BA.
Quatro candidatos estão inscritos para a disputa à presidência do TJ-BA. -

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) divulgou os nomes dos candidatos inscritos nas eleições para a direção da Corte no biênio 2026-2028. A eleição que vai definir a composição da próxima Mesa Diretora será realizada no dia 19 de novembro.

Leia Também:

Presidente do STF elogia política de segurança da Bahia
Em Salvador, Fachin lança programa para intensificar julgamentos
Desembargadora Ivana Mércia assume presidência do TRT-Bahia

Conforme o edital publicado no Diário Oficial da Justiça desta quinta-feira, 6, quatro candidatos estão inscritos para a disputa à presidência, que são:

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para o cargo de 1ª vice-presidente, concorrem José Cícero Landin Neto, Nágila Maria Sales Brito, Baltazar Miranda Saraiva e Josevando Souza Andrade. A 2ª vice-presidência será disputada por Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Baltazar Miranda Saraiva e Mário Augusto Albiani Alves Júnior.

A Corregedoria-Geral da Justiça tem como candidatos Emílio Salomão Pinto Resedá, Maria de Lourdes Pinho Medauar e Baltazar Miranda Saraiva. Na Corregedoria do Foro Extrajudicial, disputam Pilar Célia Tobio de Claro, Baltazar Miranda Saraiva e Júlio Cezar Lemos Travessa.

Impugnação

O edital ainda informa que o prazo para impugnação de candidaturas segue aberto até a próxima quarta-feira, 12, e deve ser feito exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do TJ-BA.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

candidatos eleições MESA DIRETORA tj-ba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Quatro candidatos estão inscritos para a disputa à presidência do TJ-BA.
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Quatro candidatos estão inscritos para a disputa à presidência do TJ-BA.
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Quatro candidatos estão inscritos para a disputa à presidência do TJ-BA.
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Quatro candidatos estão inscritos para a disputa à presidência do TJ-BA.
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x