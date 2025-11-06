ELEIÇÃO NA JUSTIÇA
TJ-BA divulga lista de candidatos à presidência; veja os nomes
Eleição que vai definir a composição da próxima Mesa Diretora será realizada no dia 19 de novembro
Por Anderson Ramos
O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) divulgou os nomes dos candidatos inscritos nas eleições para a direção da Corte no biênio 2026-2028. A eleição que vai definir a composição da próxima Mesa Diretora será realizada no dia 19 de novembro.
Conforme o edital publicado no Diário Oficial da Justiça desta quinta-feira, 6, quatro candidatos estão inscritos para a disputa à presidência, que são:
- José Edivaldo Rocha Rotondano;
- Edmilson Jatahy Fonseca Júnior;
- Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos e
- Baltazar Miranda Saraiva
Para o cargo de 1ª vice-presidente, concorrem José Cícero Landin Neto, Nágila Maria Sales Brito, Baltazar Miranda Saraiva e Josevando Souza Andrade. A 2ª vice-presidência será disputada por Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Baltazar Miranda Saraiva e Mário Augusto Albiani Alves Júnior.
A Corregedoria-Geral da Justiça tem como candidatos Emílio Salomão Pinto Resedá, Maria de Lourdes Pinho Medauar e Baltazar Miranda Saraiva. Na Corregedoria do Foro Extrajudicial, disputam Pilar Célia Tobio de Claro, Baltazar Miranda Saraiva e Júlio Cezar Lemos Travessa.
Impugnação
O edital ainda informa que o prazo para impugnação de candidaturas segue aberto até a próxima quarta-feira, 12, e deve ser feito exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do TJ-BA.
