POLÍTICA
POLÍTICA

Rui Costa indica 'primeiro passo' para negociar taxas com os EUA

Ministro-chefe da Casa Civil fala sobre 'tarifaço' e impasse

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

06/11/2025 - 17:54 h
Lula e Donand Trump durante encontro
Lula e Donand Trump durante encontro

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), condicionou, em conversa com a imprensa, nesta quinta-feira, 6, o primeiro passo para que Brasil e Estados Unidos continuem negociando a redução das taxas comerciais impostas nos últimos meses pela Casa Branca, parte do chamado 'tarifaço'.

Segundo Rui, a ideia é que os Estados Unidos retirem as medidas adotadas, para que então os dois países possa continuar as conversas. O ministro reiterou que o país 'vizinho' é quem tem uma relação superavitária na relação com o Brasil, e que por isso o aumento das tarifas não faz sentido.

A expectativa é de que os nomes designados pelos dois governos continuem o diálogo nos próximos dias. No último mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com Donald Trump, chefe da Casa Branca, durante agenda na Malásia.

"A expectativa é que nos próximos dias tenhamos reuniões entre as pessoas designadas pelo Brasil e por parte dos Estados Unidos para conversar. O Brasil não tomou medida nenhuma, então não há o que tirar da mesa para fazer um acordo. O passo inicial é os Estados Unidos retirarem as medidas adotadas, até porque quem tem déficit é o Brasil, não o inverso", explicou Rui Costa, que cumpriu agenda em Salvador.

Rui Costa fala sobre negociações entre Brasil e EUA
Rui Costa fala sobre negociações entre Brasil e EUA | Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

"O Brasil compra mais do que vende para os Estados Unidos. Portanto, a medida para haver entendimento é os Estados Unidos tirando as medidas adotadas contra o Brasil, e a gente negociar um novo padrão de relação comercial em que os dois países se sintam contemplados", completou o ministro.

Primeiro encontro

Lula e Donald Trump se encontraram no dia 26 de outubro, durante agenda na Malásia. Na ocasião, os dois chefes de Estado discutiram as tarifas e sinalizaram um alinhamento entre os países.

"Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras", afirmou o presidente Lula, logo após o encontro.

estados unidos Lula Rui Costa trump

x