Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Assembleia Legislativa atualiza estado de saúde de Ivana Bastos

Presidente da Alba está internada desde segunda-feira, em tratamento contra inflamação intestinal

Luan Julião

Por Luan Julião

06/11/2025 - 17:25 h
Ivana Bastos, presidente da Alba
Ivana Bastos, presidente da Alba -

A Presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) atualizou, nesta quinta-feira, 6, o estado de saúde da deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Casa. A parlamentar segue internada na Semi-UTI, com quadro clínico estável e sob acompanhamento contínuo da equipe médica.

Segundo a nota oficial, Ivana Bastos permanece em tratamento com antibioticoterapia venosa, apresentando boa resposta, mas ainda sem previsão de alta e sem poder receber visitas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Rui Costa confirma lançamento de programa que 'acaba' com autoescolas
TJ-BA divulga lista de candidatos à presidência; veja os nomes
Entenda por que líderes mundiais abandonaram a gravata na COP30

A deputada foi diagnosticada com uma inflamação intestinal (colite) e precisou ser conduzida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no início desta semana.

A Presidência da Alba agradeceu pelas mensagens de carinho e pela solidariedade recebida durante o período de internação da parlamentar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba Bahia deputados Ivana Bastos Política PSD

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ivana Bastos, presidente da Alba
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Ivana Bastos, presidente da Alba
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Ivana Bastos, presidente da Alba
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Ivana Bastos, presidente da Alba
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x