Assembleia Legislativa atualiza estado de saúde de Ivana Bastos
Presidente da Alba está internada desde segunda-feira, em tratamento contra inflamação intestinal
Por Luan Julião
A Presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) atualizou, nesta quinta-feira, 6, o estado de saúde da deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Casa. A parlamentar segue internada na Semi-UTI, com quadro clínico estável e sob acompanhamento contínuo da equipe médica.
Segundo a nota oficial, Ivana Bastos permanece em tratamento com antibioticoterapia venosa, apresentando boa resposta, mas ainda sem previsão de alta e sem poder receber visitas.
A deputada foi diagnosticada com uma inflamação intestinal (colite) e precisou ser conduzida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no início desta semana.
A Presidência da Alba agradeceu pelas mensagens de carinho e pela solidariedade recebida durante o período de internação da parlamentar.
