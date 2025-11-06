Assembleia Legislativa atualiza estado de saúde de Ivana Bastos

Ivana Bastos, presidente da Alba - Foto: Divulgação

A Presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) atualizou, nesta quinta-feira, 6, o estado de saúde da deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Casa. A parlamentar segue internada na Semi-UTI, com quadro clínico estável e sob acompanhamento contínuo da equipe médica.

Segundo a nota oficial, Ivana Bastos permanece em tratamento com antibioticoterapia venosa, apresentando boa resposta, mas ainda sem previsão de alta e sem poder receber visitas.

A deputada foi diagnosticada com uma inflamação intestinal (colite) e precisou ser conduzida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no início desta semana.

A Presidência da Alba agradeceu pelas mensagens de carinho e pela solidariedade recebida durante o período de internação da parlamentar.