Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CALOR DE BELÉM

Entenda por que líderes mundiais abandonaram a gravata na COP30

Calor na Amazônia obriga líderes globais a adotarem "código de vestimenta incomum" na Cúpula de Belém, em um sinal de informalidade brasileira

AFP

Por AFP

06/11/2025 - 15:57 h | Atualizada em 06/11/2025 - 19:18
O presidente do Brasil Lula e a primeira-dama Janja
O presidente do Brasil Lula e a primeira-dama Janja -

A diplomacia deixou a gravata de lado nesta quinta-feira, 6, na Cúpula de Líderes que antecedeu a COP30, em Belém do Pará, onde o calor e a umidade fizeram com que muitos convidados dispensassem esse tradicional acessório protocolar.

Diante de uma impressionante foto aérea do rio Amazonas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu cerca de 30 chefes de Estado e de governo com um sorriso e, às vezes, abraços efusivos. A cúpula antecede as negociações da conferência climática COP30, que acontecerá de 10 a 21 de novembro.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com temperaturas acima de 30°C, o Brasil enviou um código de vestimenta incomum para a diplomacia de alto nível: gravatas não são obrigatórias.

Lula e a informalidade brasileira

Lula deu o exemplo, dispensando sua "gravata da sorte" nos núcleos da bandeira nacional, que costuma usar na maioria de seus compromissos internacionais.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, e os presidentes da Finlândia, Chile, Moçambique e Colômbia, entre outros, também optaram por usar camisas com colarinho aberto.

Leia Também:

Trump anuncia descontos em medicamentos contra obesidade e diabetes nos EUA
Embarcações que transportam cocaína entre Bahia e Europa são alvos da PF
Enfermeiro assassino: ele matou 10 pacientes por um motivo bizarro

O primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, foi ainda mais longo: tirou a gravata na frente do próprio Lula, aparentemente a pedido do anfitrião.

Será uma COP sem gravata”, disse André Corrêa do Lago, presidente da COP30, em outubro, acrescentando que essa medida daria ao encontro “uma certa informalidade brasileira”.

O presidente do Chile, Gabriel Boric (C), e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro
O presidente do Chile, Gabriel Boric (C), e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro | Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

No entanto, todos os espaços do Parque da Cidade, onde a cúpula é realizada, têm climatização. O governo se comprometerá a compensar todas as emissões de carbono geradas por essa infraestrutura.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

amazonia belém COP30 Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O presidente do Brasil Lula e a primeira-dama Janja
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

O presidente do Brasil Lula e a primeira-dama Janja
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

O presidente do Brasil Lula e a primeira-dama Janja
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

O presidente do Brasil Lula e a primeira-dama Janja
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x