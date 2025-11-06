Entenda por que líderes mundiais abandonaram a gravata na COP30

O presidente do Brasil Lula e a primeira-dama Janja - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

A diplomacia deixou a gravata de lado nesta quinta-feira, 6, na Cúpula de Líderes que antecedeu a COP30, em Belém do Pará, onde o calor e a umidade fizeram com que muitos convidados dispensassem esse tradicional acessório protocolar.

Diante de uma impressionante foto aérea do rio Amazonas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu cerca de 30 chefes de Estado e de governo com um sorriso e, às vezes, abraços efusivos. A cúpula antecede as negociações da conferência climática COP30, que acontecerá de 10 a 21 de novembro.

Com temperaturas acima de 30°C, o Brasil enviou um código de vestimenta incomum para a diplomacia de alto nível: gravatas não são obrigatórias.

Lula e a informalidade brasileira

Lula deu o exemplo, dispensando sua "gravata da sorte" nos núcleos da bandeira nacional, que costuma usar na maioria de seus compromissos internacionais.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, e os presidentes da Finlândia, Chile, Moçambique e Colômbia, entre outros, também optaram por usar camisas com colarinho aberto.

O primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, foi ainda mais longo: tirou a gravata na frente do próprio Lula, aparentemente a pedido do anfitrião.

“Será uma COP sem gravata”, disse André Corrêa do Lago, presidente da COP30, em outubro, acrescentando que essa medida daria ao encontro “uma certa informalidade brasileira”.

O presidente do Chile, Gabriel Boric (C), e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro | Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

No entanto, todos os espaços do Parque da Cidade, onde a cúpula é realizada, têm climatização. O governo se comprometerá a compensar todas as emissões de carbono geradas por essa infraestrutura.