HOME > MUNDO
GLP-1

Trump anuncia descontos em medicamentos contra obesidade e diabetes nos EUA

Presidente Donald Trump fecha acordos com Eli Lilly e Novo Nordisk para reduzir o custo dos populares medicamentos GLP-1 para US$ 150

AFP

Por AFP

06/11/2025 - 15:32 h
O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante um anúncio sobre medicamentos para perda de peso no Salão Oval da Casa Branca
O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante um anúncio sobre medicamentos para perda de peso no Salão Oval da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 6, acordos com as gigantes farmacêuticas Eli Lilly e Novo Nordisk para reduzir os preços de medicamentos para perda de peso usados ​​em tratamentos contra diabetes e obesidade.

Ambas as empresas "concordaram em oferecer seu medicamento mais popular para perda de peso GLP-1", disse Trump, "com descontos drásticos".

A nova geração de medicamentos supressores de apetite que utilizam a molécula GLP-1 ganhou grande popularidade devido à sua eficácia em ajudar as pessoas a perder peso.

Desconto drástico: de US$ 1.000 para US$ 150

O preço de um mês de tratamento com esses medicamentos nos Estados Unidos pode ultrapassar 1.000 dólares (5.340 reais).

Esse acordo promovido pela Casa Branca reduzirá os custos das doses iniciais de GLP-1 para cerca de 150 dólares (801 reais) para certos grupos de pessoas, um valor que um alto funcionário americano disse ser "aproximadamente um nono do preço atual".

Esse preço será aplicado àqueles que estão no Medicare, no programa de saúde para aposentados, no programa de segurança social Medicaid, ou através do site TrumpRx, que é uma plataforma recentemente inaugurada para os consumidores, acrescentou o funcionário.

Trump fez dos esforços para reduzir o preço dos medicamentos um dos pontos centrais de seu segundo mandato.

