Lula faz discurso ousado e compara Amazônia a Bíblia

O presidente Lula (PT) demonstrou otimismo nesta quinta-feira, 16, com a realização da primeira Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30)no país. O petista diz esperar que a iniciativa "empurre o céu para cima", fazendo referência aos povos indígenas.

"Entre os povos indígenas Yanomami, que habitam a Amazônia, existe a crença de que cabe aos seres humanos sustentar o céu, para que ele não caia sobre a Terra. Essa perspectiva dá a medida da nossa responsabilidade perante o planeta, principalmente diante dos mais vulneráveis. Mas também reconhece que o poder de expandir horizontes está em nossas mãos", afirmou Lula.

O petista ainda ousou ao comparar a Amazônia com a Bíblia, livro considerado sagrado para o cristianismo, para falar sobre o potencial da maior floresta do país.

"Muita gente não acreditava que fosse possível trazer para um estado da Amazônia uma COP, porque as pessoas estão mais habituadas a desfilar por grandes cidades. A Amazônia para o mundo é como se fosse uma Bíblia, todo mundo sabe que existe e interpreta cada um da sua forma", disse o mandatário.

Lula discursou hoje durante a abertura da Cúpula de Líderes da COP30, realizada em Belém. Ele foi o primeiro chefe de Estado a falar. Durante pronunciamento, ele também falou sobre a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento de baixo carbono.

"Temos que abraçar um novo modelo de desenvolvimento mais justo, resiliente e de baixo carbono. Espero que esta Cúpula contribua para empurrar o céu para cima e ampliar nossa visão para além do que enxergamos hoje", acrescentou.