Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COP30

Lula faz discurso ousado e compara Amazônia a Bíblia

Lula usou metáforas religiosas e indígenas para falar sobre responsabilidade climática

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

06/11/2025 - 13:59 h
Imagem ilustrativa da imagem Lula faz discurso ousado e compara Amazônia a Bíblia
-

O presidente Lula (PT) demonstrou otimismo nesta quinta-feira, 16, com a realização da primeira Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30)no país. O petista diz esperar que a iniciativa "empurre o céu para cima", fazendo referência aos povos indígenas.

"Entre os povos indígenas Yanomami, que habitam a Amazônia, existe a crença de que cabe aos seres humanos sustentar o céu, para que ele não caia sobre a Terra. Essa perspectiva dá a medida da nossa responsabilidade perante o planeta, principalmente diante dos mais vulneráveis. Mas também reconhece que o poder de expandir horizontes está em nossas mãos", afirmou Lula.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O petista ainda ousou ao comparar a Amazônia com a Bíblia, livro considerado sagrado para o cristianismo, para falar sobre o potencial da maior floresta do país.

"Muita gente não acreditava que fosse possível trazer para um estado da Amazônia uma COP, porque as pessoas estão mais habituadas a desfilar por grandes cidades. A Amazônia para o mundo é como se fosse uma Bíblia, todo mundo sabe que existe e interpreta cada um da sua forma", disse o mandatário.

Leia Também:

COP30: projeto da RMS de Salvador leva educação ambiental a Belém
De shortinho e cropped? Governo muda regra e libera roupas informais na COP30
COP30: Projeto de Lei que define Belém como capital do Brasil é aprovado
Carta: Voz do 10º CNMA para a COP30

Lula discursou hoje durante a abertura da Cúpula de Líderes da COP30, realizada em Belém. Ele foi o primeiro chefe de Estado a falar. Durante pronunciamento, ele também falou sobre a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento de baixo carbono.

"Temos que abraçar um novo modelo de desenvolvimento mais justo, resiliente e de baixo carbono. Espero que esta Cúpula contribua para empurrar o céu para cima e ampliar nossa visão para além do que enxergamos hoje", acrescentou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

COP30 Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x